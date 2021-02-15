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Ekonomi Döviz kuru düşüyor fiyatlar niye inmiyor
Ekonomi

Döviz kuru düşüyor fiyatlar niye inmiyor

Fahiş fiyat artışı furyasına kırmızı etin de katılması vatandaşı canından bezdirdi... Akit’e konuşan TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, “Doları bahane ederek fiyatları yükseltenlere sesleniyorum. Şimdi dolar düştü, niye duymuyorlar, fiyatları indirmiyorlar? Üreticinin ve tüketicinin canını yakmamalılar” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 09:00:00 -
Döviz kuru düşüyor fiyatlar niye inmiyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, son zamanlardaki artan et fiyatları hakkında gazetemiz Yeni Akit’e önemli değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, şunları dile getirdi:

Şimdi de ette fiyatlar yükseliyor

“Kırmızı ette son günlerde fiyatlarda bir yükseliş görüyoruz. Ocak ayında üreticide kilogramı 37 lira civarında seyreden dana karkas şu sıralar 40 lira civarında, kilogramı 46 lira olan kuyruklu kuzu karkas fiyatı ise şu sıralar satılan 50 lira, 50 lira olan kuyruksuz 56 lira. Buna karşın kilogramı 61 lira olan dana kuşbaşı fiyatı şimdi yağ durumuna göre 72-78 lira arasında, kıyma ise 68 liradan tüketiciye satılıyor. Kilogramı 82-83 lira olan kuzu kol 85 liraya fiyat buluyor. Fakat esas sorun pirzola, kaburga, incik, gerdan, biftek gibi pahalı etlerde. Kuzu pirzola 130-140 liraya kadar çıkmış durumda.”

DİTAP bu işi çözecek!

Nihat Çelik, şöyle devam etti: “Bu işin lobisi konumundaki, et piyasasına yön vermeye çalışanların asıl amacı fiyatları yüksek gösterip ülkeyi ithalata zorlamaktır. Ümit ediyoruz ki Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, bunlara müsaade etmeyecektir. Gerek yetiştiricimizin gerek tüketicimizin Tarım ve Orman Bakanlığımızın faaliyete geçirdiği Dijital Tarım Pazarına (DİTAP) yönelmeleri, bu platform üzerinde alışveriş yapmaları aracının kâr marjını ortadan kaldıracaktır. Bu durumda hem yetiştirici makul ve gerçekçi fiyatlar üzerinden ürününü satabilecek, tüketici de makul fiyatlardan ürün alabilecektir. Bu işin kazanını hem üretici hem tüketici olacaktır.”

Yetiştirici de tüketici de mağdur

Herkesin kazanmasını istediklerini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz istiyoruz ki üretici de kazansın, kasap, market de kazansın. Fakat özellikle marketlerde semtine göre, marketine göre büyük fiyat farklılıkları görülüyor. Makul bir kazanca kimsenin bir şey diyeceği yok. Kasapların çok kazanamadığı, fazla satış yapamadığı görülüyor. Bu işin esas mağdurları yetiştiriciler ve tüketiciler. Besicinin eti kaça sattığı, tüketicinin kaça aldığı belli. Doları bahane ederek fiyatları yükseltenlere de sesleniyorum. Şimdi dolar düştü niye görmüyorlar, niye duymuyorlar? Fiyatları niye indirmiyorlar? Herkes vicdanının sesini dinlemeli, vatandaşı düşünmeli, üreticinin ve tüketicinin canını yakmamalı!”


Yeni Akit Gazetesi
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