Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 5,2280 5,2290 Avro 6,0200 6,0210 Sterlin 6,8350 6,8700 ANKARA ABD Doları 5,2050 5,2550 Avro 5,9750 6,0350 Sterlin 6,7640 6,9160







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