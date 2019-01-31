Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,2390
5,2400
Avro
6,0360
6,0370
Sterlin
6,8590
6,8940
ANKARA
ABD Doları
5,2100
5,2700
Avro
5,9900
6,0600
Sterlin
6,7780
6,9370
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