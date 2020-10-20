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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:25:00 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,8900 7,8910 7,8750 7,8760
Avro 9,2920 9,2930 9,3200 9,3210
Sterlin 10,2440 10,2950 10,2090 10,2600
İsviçre Frangı 8,6630 8,7060 8,6890 8,7330
ANKARA
ABD Doları 7,8600 7,9400 7,8450 7,9250
Avro 9,2520 9,3320 9,2800 9,3600
Sterlin 10,1840 10,3940 10,1490 10,3590

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