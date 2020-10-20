Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,8900
|7,8910
|7,8750
|7,8760
|Avro
|9,2920
|9,2930
|9,3200
|9,3210
|Sterlin
|10,2440
|10,2950
|10,2090
|10,2600
|İsviçre Frangı
|8,6630
|8,7060
|8,6890
|8,7330
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8600
|7,9400
|7,8450
|7,9250
|Avro
|9,2520
|9,3320
|9,2800
|9,3600
|Sterlin
|10,1840
|10,3940
|10,1490
|10,3590