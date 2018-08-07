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Döviz artışı kulüpleri derinden vurdu! Zarar dudak uçuklatıyor

Son dönemlerde artan döviz kuru spor kulüplerinin işini zora soktu. Ödemelerinin çoğunu euro üzerinden yapan takımların zararı 2 aylık süreçte 100 milyon lirayı buldu.

07 Ağustos 2018 Salı 18:09
Döviz artışı kulüpleri derinden vurdu! Zarar dudak uçuklatıyor

Döviz kurlarının yükselmesiyle spor kulüplerinin giderleri de arttı. Haziran'ın 1'inde euro'nun değeri 5,4 lirayken, euro'nun güncel değeri 6,1'e ulaştı. Sporcularının ödemelerini euroyla yapan büyük kulüpler, döviz kurlarının artmasıyla birlikte büyük zarara girdiler. Döviz kurlarının artmasıyla birlikte kulüplerin yaptığı hesap çarşıya uymadı.

EN BÜYÜK KAYIP FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe'nin şu anki kadrosunun toplam yıllık ücreti 43.550.000 euro. Bu rakam Haziranın 1'inde 235.170.000 Türk Lirasına denk geliyordu.

Güncel değerlere göre Fenerbahçe'nin sporcularına ödemesi gereken toplam fiyat 265.655.000 Türk lirası.

Bu hesaba göre Fenerbahçe döviz kurlarındaki bu yükselişle 30.485.000 lira zarara uğradı.

 

 

BEŞİKTAŞ'IN KAYBININ FENERBAHÇE'DEN AŞAĞI KALIR YANI YOK

Beşiktaş'ın da durumu farklı değil. Beşiktaş sporcularına yıllık 43.200.000 euro ödüyor. İki ay önceki kurlarla hesaplanıldığında 233.280.000 Türk Lirasına tekabül ediyor fakat güncel kurlarla bu para 263.520.000 Türk Lirası ediyor.

Bu hesapla Beşiktaş 30.240.000 lira zararda.

 

 

GALATASARAY 25 MİLYONDAN FAZLA ZARARA GİRDİ

Galatasaray diğer iki kulübe göre oyuncularına daha az ücret ödemesine rağmen, büyük bir zarara uğrayan diğer bir takım. Galatasaray'ın bu yıl sporcularıyla anlaştığı fiyatın toplamı 35.973.000 euro. Birkaç ay önceki değerlere göre bu para 194.254.200 lira ediyordu fakat güncel değerlere göre Galatasaray sporcularına toplamda 219.435.300 Türk Lirası ödeyecek.

Bu iki ödenek arasındaki 25.181.100 lira fark, Gaalatasaray'ın payına düşen döviz bazlı zarar.

 

 

TRABZONSPOR DA KURLARDAN NASİBİNİ ALDI

Toplamda sporcularına 19.424.400 euro ödeyecek olan Trabzonspor da döviz kurlarının mağduru. 1 Haziran'da 104.891.760 Türk lirası olan ödenekler güncel euro değeriyle 118.488.840 liraya denk geliyor.

Güncel kurlarla Trabzonspor da 13.597.080 lira zarara girdi.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 18:09
  1. Galatasaray
  2. Trabzonspor
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe

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