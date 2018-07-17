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Dost'tan Fenerbahçe'yi sevindiren haber

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye güzel haber Bas Dost'tan geldi. Dost, Lizbon'dan ayrılmak istiyor.

17 Temmuz 2018 Salı 20:39
Dost'tan Fenerbahçe'yi sevindiren haber

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Bas Dost'un Sporting'ten ayrılmaya kararlı olduğu iddia edildi.

Sezon içinde taraftarlarla yaşanan olay nedeniyle Sporting'ten ayrılmayı planlayan Bas Dost için Portekiz temsilcisinin başkanı devreye girmişti.

Sporting'in yeni başkanı Sousa Cintra, maaşın arttırıma giderek Bas Dost'a yeni sözleşme teklifinde bulundu.

KIZ ARKADAŞI KALMAK İSTEMİYOR

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Bas Dost'un Sporting'te kalmasına en büyük engel kız arkadaşı. Hollandalı golcünün kız arkadaşının, Lizbon'da güvende hissetmediği ve kesin olarak şehirden ayrılmak istediği belirtildi.

Sporting'in ilk kamp kadrosuna alınmayan Bas Dost ile Fenerbahçe'nin yanı sıra AC Milan da yakından ilgileniyor.

Portekiz Ligi'nde geçen sezon 30 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 27 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 20:39
  1. Sporting Lizbon
  2. Fenerbahçe
  3. Portekiz
  4. Bas Dost

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