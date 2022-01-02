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Ekonomi Dönmez, Yavuz sondaj gemisi personeliyle buluştu
Ekonomi

Dönmez, Yavuz sondaj gemisi personeliyle buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Limanı’nda bulunan Yavuz sondaj gemisi personeli ve aileleriyle bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 10:38:00 -
Dönmez, Yavuz sondaj gemisi personeliyle buluştu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos Limanı’nda bulunan ve sondaj öncesi hazırlıklarını sürdüren gemiye eşi Zeynep Dönmez ile vinçle çıkan Bakan Dönmez personele hitap etti. Yılbaşlarını çeşitli alanlarda görev yapan çalışanlarla geçirdiğini aktaran Dönmez, “Zaman zaman maden ocaklarına iniyoruz, bir santralde olabiliyoruz. Bu sene de Filyos’ta Yavuz sondaj gemisindeyiz” dedi. Yavuz sondaj gemisinin Filyos’ta demirli olduğunu, Karadeniz açıklarında Kanuni ve Fatih sondaj gemilerinin bulunduğuna işaret eden Dönmez, iki geminin fiilen operasyonlarına devam ettiğini anlattı. Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Karadeniz’de, MTA Oruç Reis gemisinin de Akdeniz’de sismik araştırmalarına devam ettiğini dile getiren Dönmez, “Bugün yılın son günü, yeni yılın ilk saatlerini çalışan arkadaşlarımızla kardeşlerimizle geçirmek maksadıyla bir araya geldik. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın 2022 yılını sağlık, mutluluk ve esenlik içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu

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