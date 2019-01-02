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Donmak üzereydi... Kedi sandılar, bebek çıktı!

Ankara’da çanta içinde cami avlusuna bırakılan 5 günlük kız bebek, cemaat tarafından donmak üzereyken bulundu.

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:23
Donmak üzereydi... Kedi sandılar, bebek çıktı!

31 Aralık Pazartesi günü Çankaya ilçesi Balgat Mahallesi'ndeki Balgat Merkez Camisi'nde sabah namazını kılan cemaatten Coşkun Çevik, çıkışta avluda siyah bir çanta gördü. Çevik, çantanın fermuarını açtığında battaniyeye sarılmış kundak içindeki bebekle karşılaştı. Coşkun Çevik ve cami cemaati, kundağında dua ve ayet yazılı kağıtlar ile biberon bulunan bebeği caminin içine aldı.

Yabancı uyruklular bıraktı

Soğuk hava nedeniyle elleri ve yüzü kızaran bebeği kalorifer peteğinin yanına alarak ısıtan cemaat, daha sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, bebeği ambulansla hastaneye kaldırırken, kontrolden geçirilen ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kız bebeğinin 5 günlük olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bebeğin yabancı uyruklu kişiler tarafından camiye bırakıldığını tespit etti. Polis, bebeği camiye bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Kedi sandı

Bebeği bulan Coşkun Çevik, sabah namazını kılmak için camiye gittiğini, avluda çantayı gördüğünü ancak içine bakmadığını söyleyerek "Sabah erken işe gittiğim için camiden erken çıktım. Yanımda bir arkadaşım vardı. 'Burada bir çanta var, bunun içinden kedi sesi geliyor' dedi. Bazıları da bomba falan sanmış, korkmuşlar. O yüzden kimse çantaya yaklaşmamış. Çantayı açıp baktığımda kundakta sarılı bebeği gördüm. Annesi galiba Ankara dışından gelmiş. Çünkü içinde gidiş-dönüş biletleri vardı. Biletlerini falan çantada unutmuş, heyecanla bırakıp gitmiş herhalde" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:23
  1. Ankara
  2. Balgat Mahallesi
  3. Balgat Merkez Camisi
  4. Coşkun Çevik
  5. bebek
  6. kedi
  7. cemaat

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