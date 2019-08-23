0553 313 94 23

Donald Trump'tan gerilimi arttıracak çağrı! 'Evinize dönün'

ABD Başkanı Trump, Çin’in ABD üzerinden yıllarca büyük miktarda para “kazandığını” ve “çaldığını” savunarak, 'Bu nedenle, (Çin'deki) büyük Amerikan firmalarımıza, şirketlerini evlerine (ABD'ye) getirmeleri ve ürünlerini artık ABD'de üretmeleri de dahil olmak üzere, bir an önce Çin'e bir alternatif aramaya başlamalarını söyledik.' açıklamasında bulundu.

23 Ağustos 2019 Cuma 20:13
Donald Trump'tan gerilimi arttıracak çağrı! 'Evinize dönün'

Trump, Çin'in 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe gümrük vergisini yüzde 5 ya da yüzde 10 oranında artırmayı planladığını açıklamasının ardından, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Çin'e yüklendi. 

"BUNA İZİN VERMEYECEĞİM"

ABD'nin uzun yıllardır Çin üzerinde trilyonlarca dolar kaybettiğini savunan Trump, "Onlar (Çin), yılda milyarlarca dolar değerindeki  fikri mülkiyetimizi çaldı ve bunu sürdürmek istiyorlar. Ben buna izin vermeyeceğim!" ifadesini kullandı. 

Trump, ABD'nin Çin'e ihtiyaç duymadığını, hatta onlar olmadan daha iyi olacaklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Yıllar yılı devasa miktardaki para Çin tarafından ABD'den kazanıldı ve çalındı, bu durmalı. “Bu nedenle, (Çin'deki) büyük Amerikan firmalarımıza, şirketlerini evlerine (ABD'ye) getirmeleri ve ürünlerini artık ABD'de üretmeleri de dahil olmak üzere, bir an önce Çin'e bir alternatif aramaya başlamalarını söyledik."

ÇİN'İN GÜMRÜK VERGİLERİNE MİSİLLEME MESAJI

Çin'in 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe gümrük vergisini yüzde 5 ya da yüzde 10 oranında artırma adımına da gün içinde yanıt vereceklerini belirten Trump, bunun ABD için büyük bir fırsat olduğunun altını çizdi. 

Trump, ayrıca Fed Ex, Amazon, UPS ve ABD Posta Ofisi gibi kuruluşlara da Çin'den ya da başka bir ülkeden "fentanil" isimli ilacı taşımamaları konusunda emir verdiğini ve bu ilacın ABD'de yılda 100 bin kişinin ölümüne yol açtığını belirterek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisine "ABD'ye fentanil satmayı durduracağını" söylediğini ancak bunu yapmadığını anımsattı. 

ABD'nin, hükümetinin son 2 buçuk yılda elde ettikleri kazançlarla, Çin'den çok daha büyük olduğunu vurgulayan Trump, bunun böyle sürmesini sağlayacaklarını belirtti. 

ÇİN VE ABD ARASINDA GÜMRÜK VERGİSİ GERGİNLİĞİ

Trump, "ticaret savaşları" tartışması devam ederken, ay başında 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıklamıştı.

Çin de ABD'nin bu kararına misilleme yapacağını duyurmuştu. Bunun ardından bugün Çin Maliye Bakanlığı, 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe, gümrük vergisini yüzde 5 ya da yüzde 10 oranında artıracaklarını duyurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 20:13
  1. abd
  2. çin
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ'da ikinci doğalgaz rezervi bulundu
    1. Tekirdağ'da ikinci doğalgaz rezervi..
    2. Hazırlık Maçı: Elazığspor: 0 - Elazığ..
    3. Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı..
    4. Başkan Erdoğan, Rusya'ya gidecek
    5. Sahil güvenlik helikopteri,..
    6. Tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk..
    7. Bursa'nın Gemlik sahilinde kadın..
    8. Donald Trump'tan gerilimi arttıracak..
    9. Samsun Valisi Osman Kaymak: Büyük bir..
    10. AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü
    11. Mersin’de Emine Bulut cinayeti..
    12. Eski AK Partili isim: Ali Babacan..
    13. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Lübnan..
    14. Malkara’da yabancı uyruklu 11 göçmen..
    15. Ambulansla çarpışan otomobil devrildi:..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova’ya..
    17. Ahmet Davutoğlu Sakarya’da protesto..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu çatının..
    19. "Hedefimiz TFF 1. Lig'e çıkmak"
    20. Fatih Kol: "Hedefimiz TFF 1. Lig’e..
    21. "KARDEMİR millileşme ve yerlileşme..
    22. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    23. Galatasaray'ın forma sponsoru belli oldu
    24. Sivas'ta hemzemin geçitte kaza: 1 ölü,..
    25. Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın..
    26. Eski yağ fabrikasında yangın
    27. İzmir’de bir orman yangını daha
    28. Kestiği ağacın altında kalan adam..
    29. (Düzeltme) Bakan Pakdemirli: “Türkiye,..
    30. Biga TSO öncülüğünde yüzde 0,79 faizle..
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar