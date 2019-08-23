Donald Trump'tan Avrupa'ya 'DEAŞ'lıları salarım' tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin kontrolünde tutuklu bulunan DEAŞ'ın yabancı savaşçılarının vatandaşı oldukları Avrupa ülkeleri tarafından geri alınması gerektiğini belirtti. Trump, ''Elimizde binlerce DEAŞ mensubu var ve Avrupa bunları almak zorunda. Eğer almazlarsa onları geldikleri ülkelere göndermekten başka seçeneğim kalmayacak. Bu ülkeler de Almanya, Fransa ve diğerleri'' dedi.

50 farklı ülkeden binlerce DEAŞ mensubu ve aileleri Suriye'nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde tutuluyor. 2 bin civarında tutuklu Batı Avrupa ülke vatandaşlarından oluşuyor. Trump ayrıca, DEAŞ'a karşı sürdürülen savaşı başka ülkelerin devralması gerektiğini söyledi. Washington’da gazetecilere açıklama yapan Trump, ''Hilafeti (DEAŞ) biz yüzde yüz yok ettik. Bunu rekor zamanda başardım. Ama bir noktada Rusya, Afganistan, İran, Irak, Türkiye gibi ülkelerin kendi mücadelelerini sürdürmeleri gerekecek. Çünkü biz bir 19 yıl daha harcamak istemiyoruz'' yanıtını verdi.

GÖÇMENLERE SÜRESİZ GÖZALTI

ABD'de 1997 yılından bu yana uygulanan bir yasa yürürlükten kaldırıldı. Böylece Trump yönetimi, göçmen çocukları süresiz olarak barınma merkezlerinde tutabilecek. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ABD'deki göçmen barınma merkezlerinde 18 yaşından küçük çocuk ve gençlerin 20 günden fazla tutulmasını yasaklayan yasanın yürürlükten kaldırıldığını açıkladı. ABD'ye yasadışı yollarla gelen çocukları etkileyecek olan yeni düzenlemenin 60 gün içinde süresiz olarak yürürlüğe gireceği belirtildi.

KAYNAK: AKŞAM