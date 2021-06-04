Donald Trump'a şok! 2023'e kadar yasaklandı

Facebook, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın hesabının en az iki yıl daha açılmayacağını açıkladı.

Trump'ın hesabı 2023'e kadar yasaklandı

Sosyal medya platformu Facebook'tan yapılan açıklamada, Trump'ın 6 Ocak kongre baskının ardından askıya alınan hesabının 7 Ocak 2023'e kadar kapalı kalacağı belirtildi.

Facebook, iki yılın sonunda kamu güvenliğine yönelik risklerin devam edip etmediğine ilişkin uzmanlara başvurulacağını ve eğer devam ettiği kanaatine varılırsa hesabın askıya alma süresinin uzatılabileceğini kaydetti. Askıya alma kararının kaldırılması durumunda ise Trump'ın yeni bir ihlal yaparsa yeni yaptırımlarla karşılaşacağı ifade edildi.

Geçen ay, Facebook'un Gözetim Kurulu, Trump'ın platforma giriş yasağının devam etmesine karar vermiş ancak 'süresiz' yasak kararının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmişti.