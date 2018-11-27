THY- Banjul
0553 313 94 23

Domuzlar mahalleye inince, silahlanıp ava çıktılar

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Ocaklar ve Narlı mahallelerine inen yaban domuzlarından tedirgin olan bölgedeki avcılar, silahlanıp domuz avına çıktılar.

27 Kasım 2018 Salı 11:22
Domuzlar mahalleye inince, silahlanıp ava çıktılar

Erdek İlçesinde dağlık alanlarda yaşayan ve aç kalan domuzlar Ocaklar ve Narlı mahallelerine inmeye başladı. Halkın tedirgin olması ve ekili arazilerin domuzlar nedeniyle zarar görmesi üzerine avcılar, silahlanıp domuz avına çıktı.

Erdekli avcılar, domuzların aç kalmaları nedeniyle, ilçe ve köylere kadar indiğini ve halkı tedirgin ettiğini belirtti.

Bu nedenle de silahlanıp domuz avına çıktıklarını belirten Nejat Yayla, "Domuzla mücadele için sürek avına çıkıyoruz. Domuzlar, ilçemizin genelinde tarım alanlarını perişan edip, ekili ürünlere zarar veriyorlar. Mahalle halkından tarla ve bahçeleri olan komşularımız bizlere dert yanıyorlardı. Biz de avcı arkadaşlarımızla birlikte sürek avına çıktık. Narlı mahallesinde domuz sürüsüne denk gelince tüfeklerimizle domuzları vurduk. Domuzların yanına gittiğimizde her birinin küçük bir dana büyüklüğünde ve yaklaşık 300 kilo ağırlığı olduğunu fark ettik. Bu sürek avında 4 domuzu vurduk ama sürüde daha çok domuz var. Onun için sürek avına devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:22
  1. Balıkesir
  2. Erdek
  3. Domuz avı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahmet Zeki Üçok beraat etti
    1. Ahmet Zeki Üçok beraat etti
    2. Sokakta görsem tanımam ama nafaka..
    3. Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye..
    4. CHP'li isim hakkında şok ifadeler! 'En..
    5. AK Parti Çankırı belediye başkan..
    6. Güreş, Türk sporunun lokomotifi olmaya..
    7. Avrupa borsaları
    8. Meksika'da yeni Devlet Başkanı..
    9. ANALİZ - Trump, 'tiplomasi' ve Batı..
    10. Türkiye'den arabuluculuk zirveleri
    11. Asırlık çınarın arzusu Cumhurbaşkanı..
    12. Team Peugeot Total, Dünya Rallicross'a..
    13. AK Parti Grubu'nda dikkat çeken detay
    14. Yarış atlarının hayvan hakları yok mu?..
    15. Bulut Akacan’dan gençlerin eğitimine..
    16. Hindistan'ın İran'dan petrol ithalatı..
    17. "İnanç galibiyeti getirdi"
    18. AK Parti Sivas belediye başkan..
    19. Galatasaray kafilesi, Rusya'ya gitti
    20. KOSGEB desteklerinde "teknolojik..
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
    Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    İstanbul'da askeri helikopter düştü
    İstanbul'da askeri helikopter düştü
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...