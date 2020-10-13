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Gündem Dominik’in Ankara Büyükelçisi Serulle: Türkiye salgına karşı başarılı
Gündem

Dominik’in Ankara Büyükelçisi Serulle: Türkiye salgına karşı başarılı

Dominik Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Elias Serulle, Türkiye’nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinden övgüyle bahsetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:37:00 -
Dominik’in Ankara Büyükelçisi Serulle: Türkiye salgına karşı başarılı

“Hükümet elinden gelenin en iyisini yaptı. Hastanelerde çok iyi işler yapıyorlar. İnsanlar risk alıyor, çünkü evde çok uzun süre saklandılar. İnsanlar sokakta, ancak hükümet elinden gelenin en iyisini yapıyor” diyen Büyükelçi Serulle, “Koronavirüs, oyunu tüm ülkelerde kazanıyor ama savaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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