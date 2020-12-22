Domaniç Dağları mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü
KÜTAHYA (AA) - Kütahya ile Bursa sınırları arasında yer alan Domaniç Dağları'na mevsimin ilk kar yağışı düştü.
Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisi, sabah saatlerinde başlayan yağışla beyaza büründü.
Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı ve yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.
Trafik ekipleri bölgeyi kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.