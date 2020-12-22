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Aktüel Domaniç Dağları mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü
Aktüel

Domaniç Dağları mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:20:01 -
Domaniç Dağları mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya ile Bursa sınırları arasında yer alan Domaniç Dağları'na mevsimin ilk kar yağışı düştü.

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisi, sabah saatlerinde başlayan yağışla beyaza büründü.

Domaniç-İnegöl kara yolunda kar yağışı ve yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri bölgeyi kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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