Dolar/TL 5,2250 seviyesinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla 5,2250 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,2250 seviyesinden alıcı buluyor. Dün akşam saatlerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentilerini de aşan "güvercin" tavrının ardından dolara talep azalırken, küresel piyasalarda risk iştahı arttı. Fed, dünkü toplantısında, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tutarken, karar metninde, politika faizini sabit tutma kararının oy birliği ile alındığı ve bankanın faiz artırımlarında "sabırlı" olacağı kaydedildi. Dün 5,3253'e kadar yükselen dolar/TL, Fed kararının ardından düşüşe geçerek 5,2145'e geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kaybıyla 5,2307'den tamamladı. Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne de taşıyarak Asya piyasalarında 5,2130 ile 1,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,11 değer kaybederek 5,2250'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,18 artışla 6,0220'den, sterlin/TL yüzde 0,08 yükselişle 6,8580'den işlem görüyor. Avro/dolar paritesi 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 1,1541'i görürken, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 95,2 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin altının görülmesi durumunda 5,13'ün gündeme geleceğini söyledi.

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