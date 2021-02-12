Dolarda yeni senaryo! “İnanılmaz kötü olur”

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz yıl son çeyrekte yüksek politika faiz kararına geçmesinin ardından dolar kuru, sert bir düşüş trendine girdi. Dolar/TL kuru 8,56'lardan 7,03 TL seviyelerinde kadar geriledi. Yüksek faiz nedeniyle son dönemde sıcak para girişleri dikkat çekiyor. Peki bundan sonra ne olacak?

Dolar/TL’deki hareketliliğe ilişkin bir çarpıçı değerlendirme İntegral Forex TV’de yapıldı. İntegral Yatırım Danışmanı Dr. Artunç Kocabalkan’ın konuğu olan Fon Yöneticisi Işık Ökte, HSBC'nin son Türk lirasi raporunu gündeme getirdi.

Bu raporda dolar/TL'nin 2021 sonu tahmini 7.10'dan 6,50'ye indiğine dikkat çeken Ökte, konuşmasında şunları söyledi:

“Şimdi bu inanılmaz bir değişiklik. Bu kadar önemli bir bankanın 'Türk lirası uzun pozisyona geçin' dedikten sonra bu raporunda bu hafta 2021 sene sonu seviyesini 6,50 görmesi için çok önemli yeni senaryo olması lazım. Bence bu Naci Ağbal'ın bu haftaki ekonomistlerle yaptığı toplantılarda ve aynı zamanda enflasyon raporunda söylediği iki cümleden geliyor. Bunlardan bir tanesi 'şu anda faiz indirimlerini konuşmak için çok erken', ikincisi de daha önemlisi 'enflasyon değil enflasyon beklentilerini düşürmeden faiz indirimlerine geçemeyiz' cümlesi.”

Ağbal'ın “enflasyon beklentileri iyileşmezse yüksek faizde yatay seyir olacak” mesajı

Kredibilitesi yüksek ekonomistlerin 2021 sonu enflasyonunu yüzde 11,5 ortalama seviyede gördüklerini belirten Ökte, nisan ayında yüzde 15 aralığından düşmeye başlasa bile Ağbal'ın 'enflasyon konusunda beklentiler iyileşmezse politika faizini yüzde 17'de yatay tutacağım' dediğini söyledi.

Yıl sonu enflasyon ve faiz beklentisi yüzde 13,5

Ökte, kamuoyunda üçüncü çeyrekten itibaren enflasyonun aşağı indirileceği seneyi yüzde 13,5 seviyelerinde enflasyon ve politika faiziyle kapatabileceği beklentisinin hakim olduğunu sözlerine ekledi. Ökte, konuşmasında şunları söyledi:

“İhracatçılara çok ciddi zararlar getirir”

“Işık Ökte olarak benim senaryom bu mu hayır. Nedenini söylüyorum. Böyle bir senaryo özellikle ihracatçılarımız için inanılmaz kötü bir senaryo olur. Dolar/TL'nin 6,50'ye düştüğü TL'nin reel bazda değer kaybetmesi için 7,43 artı enflasyon olması lazım. Normalde 8'e yakın bir rakam olması gereken dolar/TL'nin seneyi 6,50'de kapatması, bu kardeşlerimizin ilk önce ithal ikame malları yukarıda fiyatlardan alıp ondan sonra dünya piyasasına ihracata çıkmaları çok ciddi zararlar getirir. Reel sektörümüze zarar getirecek böyle senaryoda sayın cumhurbaşkanımızın yüksek faize karşı duruşu bilinirken böyle bir ortamda topa girmek ister mi bilemem. Ama şu andaki görüntü Naci Ağbal'a verilmiş kredibilitenin, bu ülkenin ihtiyacı olan yabancı sermaye akımının Türkiye'ye geldiğini gösteriyor. Bu hafta itibariyle yeni bir senaryo var. Bu senaryoda çok düşük ihtimal de olsa dolar/TL 6,50'de de kalmaz daha da düşer.”