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Dolarda düşüş devam ediyor!

Yeni piyasaya5.88 TL seviyesinden başlayan Dolar/TL 5.69'u gördü.

16 Ekim 2018 Salı 20:29
Dolarda düşüş devam ediyor!

Dolarda düşüş tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 5.87 TL'den kapatan dolar, 20:00 itibarıyla 5,69'lara kadar geriledi.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 164,85 puan azalışla 98.466,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 57,41 puan ve yüzde 0,06 azalarak 98.573,87 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 433,32 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 99.064,59 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 97.906,63 puanı, en yüksek 99.224,28 puanı gören endeks, günü yüzde 0,17 azalışla 98.466,42 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,06 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,79, hizmetler endeksi yüzde 0,26 ve sanayi endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 259,02 puan ve yüzde 0,21 azalarak 122.642,83 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 176'sı prim yaptı, 186'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.228,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.228,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kaybederek 228 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7754 lira, satışta 5,7985 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8072 lira, satışta 5,8305 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,00'ten, bileşik getirisi de yüzde 26,56'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1577, sterlin/dolar paritesi 1,3206, dolar/yen paritesi de 112,21 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 80,83 dolardan işlem görüyor. 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 20:29
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