Dolar yakın takipte

Ekonomi Servisi

ABD’li tutuklu rahip Brunson’un Cuma günü serbest bırakılmasının ardından gözler para piyasalarına çevrildi.

Merkez'in kararı doların seyrine etki yapacak

İlk saatlerde gelen kâr satışları ile Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareket acaba devam edecek mi sorusu gündeme geldi. Uzmanlar, geçen haftayı yatay bir seyirde geçiren kurun 6 TL seviyesine oturacağı görüşünü savunsa da, önceki gün ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye dönük ‘teşekkür ve ilişkilerde normalleşme sürecine girme’ mesajlarının da etkisiyle 5.83-5.70 seviyelerine gerilemenin görülmesi ağırlık kazandı. Ancak kasım ayında İran’a dönük ABD ambargosunun devreye girmesi, dış borç ödemeleri ve TC Merkez Bankası’nın faizle ilgili vereceği kararın doların seyrine etki yapacağı bekleniyor. Piyasa analistleri, bir süre için TL/ Dolar paritesinin 5.70 ile 6.30 bandında seyretmesi ihtimalini yüksek görüyor.