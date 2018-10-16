Dolar son 2 ayın en düşük seviyesini gördü

Dolar/TL, yüzde 1,5 değer kaybederek 5,7835 ile yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Son 6 iş gününü düşüşle tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından günün ikinci yarısında analistlerin destek olarak takip ettiği 5,80’in altına geriledi. Dolar/TL, yüzde 1,5 değer kaybederek 5,7835 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 14.10 itibarıyla 5,79 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,1 azalışla 6,7175’ten işlem gördü. Analistler, teknik açıdan dolar/TL’de 5,80’in altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini, 5,75 ve 5,67 seviyelerinin gündeme geleceğini kaydetti.