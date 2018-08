Dolar oyunu

Finansal Hiçbir Bağı Olmayan Bir Kur Yükselişi

Uzmanların ekonomik verilerle 3,20 ile 3,50 TL arası olması gerektiğini söyledikleri doların kısa zamanda hızlı bir şekilde artmasının altında yatan gerçekler üzerine Unay, “Aslında karşımızda tamamen spekülatif bir saldırı var suni bir şekilde döviz tırmandırılıyor. Amaçları ülkenin sanayi ve finans sektörü ayağını bozarak kriz çıkarmak ve iç çatışmaya zemin hazırlamak. Yapmaya çalıştıkları şey Türkiye, Venezüella modeline doğru gidiyor algısı oluşturmak. %1000 artan faiz, kriz, yoksulluk ve iç çatışma. Bizim Finans ve reel sektörümüzde öyle büyük bir sıkıntı yok. Eş zamanlı olarak yapılan bu algı operasyonun ayakları ortada fetö, ABD ve içerideki kriptolar. Her zamanki gibi bot hesaplarında desteğiyle sosyal medyada karamsar bir ortam oluşturarak insanların paniğe kapılmasını sağlamaya çalışıyorlar.”

Tüm Piyasalar Kapalıyken Operasyon Yapmaya Çalıştılar

Dün gece doların (12.08.2018) Asya piyasalarındaki küçük hareketlenmelerle 7 TL seviyesine çıkması üzerine oluşturulmaya çalışılan algı üzerine. Unay, “ Dün gece (12.08.2018) Uzak doğu piyasalarında cılız bir şekilde Türk lirası satma eylemini oldu. Doların seyri 7 TL üzerine çıktı, aynı zamanda sosyal medyada bunu algı operasyonuna dönüştürme çabasını gördük. Sosyal medyada özellikle twitter üzerinden çok ilginç ve tehlikeli paylaşımlar yapıldı “Devlet mevduatlara el koyacak, tüm döviz hesapları TL’ye çevrilecek” vb.söylemler ile bankaların işlem kapandıktan sonra dövizde alış ve satış makasını açmalarını sanki ilk kez olan ve büyük bir olay gibi şişirerek müthiş bir algı yapmaya çalıştılar. Bankalar 5,80TL alış, 7,80 TL satış makasını mevduatını döviz şeklinde değerlendirmek isteyenleri korumak içindir. Örneğin; Bir kişi bazı duyumlara inanarak işlem sonrası1 Milyon dolar döviz alsa ve sabah duyumların spekülatif olduğu görülse bu kişinin kaybedeceği paranın suçlusu kim olacak? işte bu gibi durumları engellemek için bazen normal zamanda dahi bu makas açılır.”

“Devlet mevduatlara el koyacak saçmalığı ise aslında hiç mantıklı bir yaklaşım değil Türkiye tarihine baktığınızda o kadar darbe, ekonomik kriz hatta savaş olmuş ama hiçbir zaman devlet böyle bir adım atmamıştır” dedi

Sosyal Medya Üzerinden Saldırı Var

Başlayan ekonomik saldırıyla beraber sanki bir yerden düğmeye basılmış gibi sosyal medya üzerinden de yalan ve yanlış bilgilerle algı çekiliyor Unay, ” Gelişen teknoloji ile beraber sosyal medya artık her yerde ve her olayda kullanılır hale geldi. Örneğin; Bundan önce devlet arasında diplomatik şekilde ifade edilen birçok sözler bugün ABD başkanı Trump ile beraber sosyal medyada fütursuzca söylenmeye başladı.”

“Sosyal medyada yalan ve yanlış bilgilerle hatta yapılan açıklamaları saptırarak büyük bir saldırı yapılıyor. Örneğin fetönün ipini elinde tutanlardan biri olan Michael Rubin adındaki şarlatan attığı tweetlerle direk olarak Türkiye Cumhuriyeti Başkanını hedef alıyor ve bu tweeti,retweet yapan kendi hainlerimiz var.”

Türkiye’ye Dış Müdahale Zemini Arıyorla

Yapılan saldırıların altında yatan asıl neden ile alakalı olarak Unay, “Aslında olaylara biraz dikkatli baktığımızda asıl amacım Türkiye’ye bir dış müdahale ortamı oluşturma çabası olduğunu görebiliriz. 17/25 Aralık, Mit olayı, 15 Temmuz bunların hepsinin amacı var olan otoriteyi zayıflatıp, iç karışıklık çıkartarak dış müdahale planıdır. Şarlatan Rubin’in attığı tweet aslında bu amacı gözler önüne seriyor.” Dedi

Ülke olarak Birlikte Hareket Etmeliyiz

Ülke olarak yaşanan her türlü olumsuzluklarda birlik ve beraberliğimizi korumak için verilen mücadele her dönemde istikrar için büyük bir pay sahibi olmuştur. Unay,” Sadece bugün maruz kaldığımız ekonomik saldırıda değil her zaman her ne şekilde gelirse gelsin söz konusu vatanımız olduğu zaman birlik ve beraberlik içinde olmalıyız ve bunun için mücadele vermeliyiz. Ne yazık ki küçük hesaplar veya günlük siyasi çekişmeler uğruna bu duruma ters düşecek eylem ve söylemler oluyor buda bizleri derinden üzüyor. Örneğin; Paraları bina ve betona yatırdınız, Kanal İstanbul’a veya 3. Havaalanına ne gerek var sözünü bu aralar çokça duymaya başladık. Kanal İstanbul projesi ilk defa bizim icat ettiğimiz ve uygulayacağımız bir proje değil ki Mısır, Süveyş kanalıyla,Panama, Panama kanalıyla bunu yapmış ve parasını amorti etmekle kalmıyor ülkelerine yılda milyarlarca dolar gelir sağlıyorlar.”

“3. Havaalanı yapımında bugün binlerce işçi 7/24 çalışıyor ve buradan para kazınıyorlar ayrıca yıllardır Turizm bacasız sanayi diyenlere soralım Havaalanınız, yolunuz, oteliniz olmazsa turisti nereye ve ne şekil çekeceksiniz. Baktığınızda New York hiçbir tarihi dokusuolmamasına rağmen yılda 30, 40 milyon turist çekiyor. Bizim İstanbul ve onun gibi onlarca tarihi kültürü, dokusu, yemeği olan illerimiz var biz neden bunları değerlendirmeyelim işte bunlar için projeler birer adımdır.”

“Ayrıca ben bazı sol cenahtaki arkadaşları anlamıyorum daha düne kadar ABD çıkarlarını savunuyorsunuz deyip emperyalistlere karşı söylem içindeydiler bugün ABD ile düşman oldunuz deyip emperyalist taraftarı olmuşlar çok ilginç bir durum.”

Türkiye Sadece Türkiye’den İbaret Değildir

Yapılan saldırılarda gördük ki hem Türk hem de Müslüman coğrafyasından destek geldi. Unay, “Türkiye sadece Türkiye’den ibaret değildir. Yüzyıllardır ecdadımız üç kıtada hüküm sürerken adaletli davranmasıyla gönüllerde taht kurmuştur. Ayrıca insani yardım yapan en büyük ülke biziz. 2017 verilerine göre dünyada hem sığınmacı kabulü hem de yardım yapan ülkeler sıralamasında açık ara öndeyiz işte bunlar bizi sadece sınırlarımız içinde değil dışında da bir Türkiye olduğunu hatırlatıyor."

“Bazı vatandaşlarımız bu ekonomik saldırı karşısında ne yapalım?Diye soruyorlar. Bayrakları alıp sokaklara çıkıp devletimize destek verelim mi? Diyorlar. Unutulmamalı ki Başkanımız ne zaman talimat verirse bizler sokaklara bayraklarımızı alıp çıkarız. Oradan bir emir gelmeden sokağa çıkmayız sadece dik durup boyun eğmeyerek, panik yapmadan normal yaşantımıza devam ederiz.”

“Bazı insanların bizden kuyruk acısı var biz onlar gibi 1 dolarlık adam değiliz bunu 17/25 Aralık, 15 Temmuz, 16 Nisan referandumu ve 24 Haziranda gösterdik. Başarılı olamayacaklar. Bu ülkeyitweet atarak çöktüremezler. Ne dedik 24 Haziran öncesi 2 milyon değil 200 milyon tweet atsanız ne fayda seçim twitter üzerinden değil sandıkta oluyor. Boylarının ölçülerini aldılar”

“Bizler Erdoğan’a Doları düşürsün diye oy vermedik Vatan düşmesin diye oy verdik”