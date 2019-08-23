Dolar neden yükseliyor? Dolar ne kadar?

Merkez Bankası’nın faizleri düşürmesinden sonra dolar hızlı bir şekilde düşüşe geçmişti. Dolar - euro kaç TL? 23 Ağustos 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar neden yükseliyor? Dolar düşecek mi? Dolar kuru son durum.

Dün 5.7905 ile yaklaşık 1.5 ayın en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.82 değer kazancıyla 5.7620'den tamamladı. Dolar, bugün 23 Ağustos 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7611lira alış fiyatı, 5,7631 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 6,3919 lira alış fiyatı, 6,3939 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. Analistler, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ABD'de birinci el konut satışları verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da vereceği mesajların takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL için 5.75'in üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 5.85'in gündeme geleceğini söyleyen analistler, 5.6950'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.