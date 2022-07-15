Dolar ne kadar kaç TL? Euro düştü mü dolar euroyu geçti mi?

ABD’de enflasyon haziranda yıllık yüzde 9.1 ile 41 yılın zirvesine çıktı. TÜFE, benzin, gıda ve barınma fiyatlarındaki artışların etkisiyle beklentilerin oldukça üzerinde yükseliş kaydetti. Bu yükseliş Fed’in 75 baz puanlık faiz artışına devam edeceğine işaret etti. Küresel piyasalarda diğer para birimlerine karşı değer kazan dolar, 20 yılın ardından Euro ile eşitlenmişti. Enflasyon verilerinin ardında Euro/ dolar paritesindeki eşitlik dolardan tarafa bozuldu ve yıllar sonra dolar Euro’dan daha değerli bir konuma geçti. Dolar/Euro paritesi 0,99 değerini gördü. Euro/dolar paritesinde bu veri 2002 yılından beri ilk kez bu kadar düşük seviyelere indi.

Dolar ne kadar kaç TL?

15 Temmuz 2022 Cuma güncel Dolar fiyatları şöyle;

Dolar alış: 17,4352 TL

Dolar satış: 17,4517 TL

Euro ne kadar?

Euro alış 17,5166 TL

Euro satış 17,5678 TL