Dolar lobisinin hedefi neden Başkan Erdoğan? Mesele sadece ekonomi değil!

Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesinin ardından döviz fiyatlarında anormal yükselişler yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından üretim, ihracat, istihdam, yatırım ve büyüme odaklı bir ekonomik kurtuluş savaşının verildiğini duyurdu. Peki döviz üzerinde kimler oyun oynuyor? Dertleri ekonomi mi, yoksa siyasete müdahale mi? Mandacı iktisatçılar hangi siyasileri nasıl yönlendiriyor? Döviz kuru üzerinden sokakları kimler karıştırmak istiyor? Piyasaları kimler panik havasına sokuyor? Ekonomiye saldırının arkasında kim var? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir değerlendirdi..

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'in açıklamaları:

"Elbette burada sadece mesele ekonomi değil. Türkiye'de var olan unsurlar iktidarı devirmek için her yolu deniyorlar. Bunlara karşı yine bir savaş yürütüyoruz. Biz bunlara alışığız, Türkiye küresel bir saldırı altında ekonomik bir savaş veriyor.

Dün içeride olan Demirtaş 7 bölgede 'halkı ayaklandırın' çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu hemen harekete geçti ve Mersin'den başlayacağını söyledi. Yani talimatı yerine getirdi. Küresel operasyonun ayakları Türkiye'de devreye girdi. Bunlar Türkiye'yi zora sokmak için hemen bir araya geliyorlar..

Daha dün Türkiye'ye 10 milyar dolarlık bir yatırım geldi. Türkiye ekim ayında cari fazla vermeyi başardı. Aslında Türkiye'nin verdiği ekonomi sistemi meyvelerini vermeye başladı. Bunun vatandaşa yansımasını engellemeye çalışıyorlar..

Tencere tava hep aynı hava

Tencere tava hep aynı hava. 'Kıtlık varmış' yaygarası koparmaya kalktılar ama açıklamalar geldi böyle bir durum söz konusu değil. Biz ihracata dayalı bir üretim ekonomi sistemi kurduk. Bu iyi sonuçlar verdi ve 2023'te asıl sonuçlar geldiğinde bir daha bu ülkeyi kimse durduramayacak. Onun için ellerindeki bütün enstürümanları harekete geçirecekler..

Para gücü olan parayla, medya gücü olan medyayla, siyasi gücü olan siyasetle ve yurt dışındakiler de algı operasyonlarıyla harekete geçtiler. Bunların amacı ülkenin geldiği güçlü yapıyı vatandaşa yansımadan durdurmak. Ama biz bu saldırılara açığız..