Dolar kuru yükselirken İslam Memiş'ten tarihi uyarı: Soygun var, sakın...

Dolar ve altın fiyatlarında hafta başından beri yaşanan hareketlilik bugün de devam ediyor. Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde mola verse de yurt içinde dolar/TL kuru yükselişini sürdürüyor. Ons altın dün 9 ayın dibine yaklaşmasının ardından yaralarını sarmak isterken gram altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Küçük yatırımcıya seslenen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Sizin yatırımınız, perde arkasından finans sektörünü yönetenler için bir çekirdek parası” dedi.

İşte İslam Memiş’in açıklamalarından satırbaşları:

"Artık mantığınızla hareket etmelisiniz"

Küresel piyasalarda ciddi bir dalgalanma var. Ciddi bir belirsizlik var. Dolar endeksi 106 seviyesinin üzerinde. Dolar karşısındaki bütün yatırım araçlarında sert değer kayıpları görüyoruz. Özellikle altının ons fiyatında 1765, gümüşün ons fiyatında 19 dolar, kripto paralarda yatay seyir var. Diğer enstrümanlarda mesela brent petrolün varil fiyatında sert düşüşler görüyoruz. Ancak bu sert düşüşler aslında resesyonun başladığının bir işaretidir. Yani emtia fiyatları düşüyor, dolar fiyatları yükseliyorun cevabı resesyon. Son 6 aydır resesyon beklemiyorum diyenler son 1 senedir geçici enflasyon söylemiyle piyasayı oyalayanlardı. Bugün küresel piyasalarda resesyon başladığını gördük. Yani son 2 gündür, Eylül ve Ekim aylarında gelen büyük tufanın ayak habercisidir bunlar. Küresel ekonomide enfasyonla mücadele sadece faiz artırımı ile olmayacaktır. Siz bundan sonra duygularınızla değil mantığınızla hareket etmeniz gereken küçük yatırımcılarsınız. Çünkü sizin yatırımınız perde arkasından finans sektörünü yönetenler için bir çekirdek parası!

"Altın fiyatlarında tuzağa düşmeyin"

Altının fiyatı düştü diye haberler görüyorsunuz ancak ons fiyatından bahsediyorlar. Gümüşün ons fiyatından bahsediyorlar. Dolar endeksinden bahsediyorlar. Siz şu anda gram altın TL fiyatını televizyon ekranlarında 977 lira seviyesinde görüyor olabilirsiniz. Bankadan gram altın aldığınız zaman gram altın fiyatının şu anda 994 lira olduğunu göreceksiniz. Kapalıçarşı piyasasında şu an gram altın fiyatının 994 lira seviyesinde olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden yanılgıya düşmeyin, tuzağa düşmeyin. Varlıklarınıza sahip çıkın. Şu anda bir soygun piyasası içerindesiniz. Ciddi bir soygun yapılıyor. O yüzden duygularınızla değil mantığınızla hareket edin.

"Bu fiyatlardan dolar alınmaz"

Enflasyon demek altın demektir, enflasyon demek gümüş demektir. Şu anda 40 yıl içerisindeki en büyük fakirlik yaşanıyor. Varlıklarınıza çökülüyor. Enflasyon demek değerli madenlerin güvenli limanı demektedir. Buna rağmen siz almış olduğunuz ya da biriktirmiş olduğunuz altın veya gümüşün değerini kaybedeceğini mi düşünüyorsunuz. Siz Eylül ve Ekim aylarında göreceksiniz. Bu aralar sosyal medyada yine komik bir algı var. Çuvallarla paralar gelecekmiş, dolar 6 liraya düşecekmiş. "Miş, muş, cak, cuk" ile eğer yatırımlarınıza yön verirseniz, hazır varlıklarınızı satarsanız ayazda kalır, o 6 lirayı da çok beklersiniz. Küresel dünyada şu anda doların değer artış süreci var. Türkiye'de yüzde 80'e yaklaşmış bir enflasyon var. Sizin stoklarınız ve rezervleriniz şu anda azalmaya devam ediyor. Bilhassa doların bir rezerv para olmadığını sosyal medya hesaplarımda ifade ettim. Evet, dolar bir yatırım aracı değildir. Dolar sizi enflasyona karşı korumaz. O yüzden hep ifade ettiğim gibi 17-18 liralardan dolar alınmaz.