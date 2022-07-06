Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 6 Temmuz 2022 Çarşamba dolar kuru canlı takip ekranı:

Ukrayna Rusya savaşının başta olduğu dünya ve yurttaki önemli gelişmeler nedeniyle gözler bir kez daha döviz kurlarına çevrildi. Konuyla ilgili olarak milyonlarca vatandaş; dolar ne kadar oldu, dolar düştü mü yükseldi mi aramaları yapıyor. Fed'in faiz artırımı sonrası dolar kuru 17,30 TL seviyelerine kadar yükseldi. BDDK'nın şirketlere yönelik kredi kararından sonra dolar kuru yeniden 16,70 TL'ye geriledi. Dolarda yaşanan hareketlilik yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı öncesi dolar kurunda yeniden hareketlilik söz konusu oldu. 6 Temmuz 2022 itibariyle dolar ne kadar oldu, dolar kuru anlık kaç TL gibi soruların cevapları merak ediliyor.

Dolar ne kadar, kaç TL?

Dolar alış fiyatı 17,0309 TL, dolar satış fiyatı 17,0372 TL,

Euro ne kadar?

Euro alış fiyatı 17,4262 TL, Euro satış fiyatı 17,5009 TL.

Sterlin ne kadar?

Sterlin alış fiyatı 20,2940 TL, Sterlin satış fiyatı 20,3811 TL.