Dolar fiyatı son dakika: Dolar bugün kaç TL, ne kadar? 7 Temmuz 2022 dolar, euro fiyatı

Enerji krizi yaşayan Avrupa'da para birimi Euro'nun değeri ABD doları karşısında 20 yılın dibine geriledi. Euro/dolar paritesi yüzde 1,3'ü aşan düşüşle 1,0282 seviyesini gördü. Bu seviye, Aralık 2002 sonrasındaki dönemin dibi olarak kayıtlara geçti. BDDK kararları sonrası düşüşe geçen ve uzun süre sonra 17 liranın altını gören dolar TL kuru yeniden tırmanışa geçti. Dolar bir haftanın ardından dün yeniden 17 lira seviyesini aştı. Peki, dolar bugün ne kadar? İşte anlık dolar kuru fiyatı:

Dolar kuru ne kadar?

Dolar alış fiyatı 17,2654 TL, dolar satış fiyatı 17,2713 TL

Euro ne kadar?

Euro alış fiyatı 17,6449 TL, Euro satış fiyatı 17,6760

Dolar neden yükselişte?

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,80 seviyelerine gerilerken ons altın ve borsalarda yüzde 3'e varan düşüşler var. Dolar endeksi ise 106 puanı aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Enerji belirsizliği yaşayan Avrupa'da, Norveç'te gaz endüstri çalışanlarının grevinin de etkisiyle Euro/dolar çaprazı 1,02'li seviyelere indi. Hal böyle olunca da dolar kuru yükselişe geçti.