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Dolar düştü, borsa 3.24 puan yükseldi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,24’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 2.825 puanlık artışla 90 bin 11 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira oldu. ABD Doları ise TL karşısında psikolojik sınırın altına indi.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:26
Dolar düştü, borsa 3.24 puan yükseldi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,24’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 2.825 puanlık artışla 90 bin 11 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira oldu. ABD Doları ise TL karşısında psikolojik sınırın altına indi. Çarşamba günü 6.0440 liradan para piyasalarında işlem gören ABD Doları gün sonunda 5.9170 liraya düştü. Avro ise 6.7360 liradan 6.5920 liraya geriledi.

Altının gramı 242 bin lira

Gram altında da düşüşe geçti. Altın piyasasında en düşük 241 bin 500 lira, en yüksek 246 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 2,42 azalışla 242 bin liradan kapattı.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri ise geçen hafta 93 milyar 547 milyon dolara yükseldi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:26
  1. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi
  2. Altının gramı
  3. ABD Doları
  4. Merkez Bankası

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