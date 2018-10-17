Dolar düşmeye başlayınca yine harekete geçtiler!

ABD tarafından papaz Brunson bahanesiyle Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaş sonrası hızla yükselen dolar kurlarına karşı hem hükümet hem de iş dünyası ilk günden itibaren gerekli adımları atıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile beraber dengelenme sürecine giren dolar, Enflasyonla Mücadele Kampanyası, ABD'li Brunson'un serbest bırakılması ve ABD Başkanı Trump'tan gelen ılımlı mesajlarla beraber düşmeye başladı.

FAİZ LOBİSİ YİNE DEVREYE GİRDİ



Doların 7 lira'ya yükselmesi sonrası Merkez Bankası faiz artırımı sinyali vermiş ve Eylül ayındaki toplantıda 6,25 baz gibi rekor bir seviyede faiz arttırımına gitmişti. Türkiye'yi yüksek faize mahkum etmeye çalışan faiz lobileri Eylül ayında da yaptıkları gibi yine faiz arttırımı baskısı yapmaya başladı.

Merkez Bankası'nın 25 Ekim'deki toplantısına bir hafta kala yine ortaya çıkan faiz lobisi dolardaki düşüsün sürmesi için faiz artırımı gerekli olduğu yönünde analizler servis etmeye başladı.

"NORMALLEŞME SÜRECİNDE FAİZ ARTIŞI DOĞRU OLMAZ"

Atılan adımlar sonrası döviz kurunda yaşanan düşüş seyrine dikkat çeken Prof. Dr. Kerem Alkin, "Türkiye ekonomisiyle ilgili algıda yaşanan iyileşme ve Hazinenin dün yaptığı 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihraç dikkate alındığında Merkez Bankası'nın böyle bir normalleşme sürecinde yeni bir faiz artışı yapması doğru olmaz" dedi.

Haber7