Dolar düşecek mi? Dolar ne kadar? Dolar alınmalı mı satılmalı mı? Dolar ne kadar olacak?

Dolar/TL kuru 7.03 seviyesinde bulunuyor. Yerli yatırımcılar dolar kurunda yükseliş beklerken yabancılar düşüş öngörüyor. Merkez Bankasının paylaştığı 2021 yılı şubat beklenti anketine göre 9 reel sektör, 46 finansal sektör, 3 öğretim üyesi ve 2 diğer profesyonellerden oluşan 60 kişi ortalama olarak kurun 2021 sonunda 7.79 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bir önceki ay beklenti 8.09 TL idi. Geçen bir ay içinde beklentinin gerilemesine rağmen hala yüksek olduğunu görüyoruz. Yabancı kurumlar içinde HSBC, yıl sonu dolar/TL tahminini 7.10’dan 6.50’ye indirdi. Citigroup şubatın ilk haftasında dolar/TL’nin 7.00’nin altına inmesini beklediğini vurguladı. Societe General de 6.71 beklentisini dile getirdi.

Dolar düşer mi çıkar mı?

Yabancının dolar kurunda düşüş beklemesinin üç nedeni bulunuyor: 1) TCMB’nin kararlılıkla sıkı para politikası duruşunu koruması. 2) Gerekli olursa ilave sıkılaştırma yapacağını belirtmesi. Faiz indirimine enflasyon beklentilerinde iyileşme oluncaya kadar gitmeyeceğini belirtmesi. Her şeyden önemlisi de TCMB’nin sıkı para duruşu ile TL varlıklara +2 puan faiz vermesi.

Doların bir sonraki seviyesiyle alakalı olarak da görüşlerini aktaran uzmanlar, 6.80’in bir sonraki seviye olabileceğini ancak önce 7 seviyesinin kırılması gerektiğini belirtti. Spekülatif sermaye girişleri de olduğunu değerlendiren uzmanlar, bunların oynaklık olmasını sağlayacağını dile getirdi. Uzmalar doların düşüşünün devam edeceğini bildirmekte.