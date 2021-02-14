  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar düşecek mi? Dolar ne kadar? Dolar alınmalı mı satılmalı mı? Dolar ne kadar olacak?
Ekonomi

Dolar düşecek mi? Dolar ne kadar? Dolar alınmalı mı satılmalı mı? Dolar ne kadar olacak?

Doların düşüşünü Beyaz Saray’a oturan ne Biden durdurabildi ne de koronavirüs aşının bulunup uygulanmaya başlanması. Dolar değer kaybetmeye devam ederken, vatandaşlar tarafından dolar düşer mi yoksa dolar yükselir mi sorularının yanıtları araştırılıyor. Peki dolar düşecek mi? Dolar ne kadar? Dolar alınmalı mı satılmalı mı? Dolar ne kadar olacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-14 09:37:00 - 2021-02-14 09:39:15
Dolar düşecek mi? Dolar ne kadar? Dolar alınmalı mı satılmalı mı? Dolar ne kadar olacak?

Dolar/TL kuru 7.03 seviyesinde bulunuyor. Yerli yatırımcılar dolar kurunda yükseliş beklerken yabancılar düşüş öngörüyor. Merkez Bankasının paylaştığı 2021 yılı şubat beklenti anketine göre 9 reel sektör, 46 finansal sektör, 3 öğretim üyesi ve 2 diğer profesyonellerden oluşan 60 kişi ortalama olarak kurun 2021 sonunda 7.79 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bir önceki ay beklenti 8.09 TL idi. Geçen bir ay içinde beklentinin gerilemesine rağmen hala yüksek olduğunu görüyoruz. Yabancı kurumlar içinde HSBC, yıl sonu dolar/TL tahminini 7.10’dan 6.50’ye indirdi. Citigroup şubatın ilk haftasında dolar/TL’nin 7.00’nin altına inmesini beklediğini vurguladı. Societe General de 6.71 beklentisini dile getirdi.

Dolar düşer mi çıkar mı?

Yabancının dolar kurunda düşüş beklemesinin üç nedeni bulunuyor: 1) TCMB’nin kararlılıkla sıkı para politikası duruşunu koruması. 2) Gerekli olursa ilave sıkılaştırma yapacağını belirtmesi. Faiz indirimine enflasyon beklentilerinde iyileşme oluncaya kadar gitmeyeceğini belirtmesi. Her şeyden önemlisi de TCMB’nin sıkı para duruşu ile TL varlıklara +2 puan faiz vermesi. 

Doların bir sonraki seviyesiyle alakalı olarak da görüşlerini aktaran uzmanlar, 6.80’in bir sonraki seviye olabileceğini ancak önce 7 seviyesinin kırılması gerektiğini belirtti. Spekülatif sermaye girişleri de olduğunu değerlendiren uzmanlar, bunların oynaklık olmasını sağlayacağını dile getirdi. Uzmalar doların düşüşünün devam edeceğini bildirmekte.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP cumhurbaşkanı adayını seçti! Hangi partiden olduğu açıklandı
Siyaset

CHP cumhurbaşkanı adayını seçti! Hangi partiden olduğu açıklandı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının hazır olduğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Kesinlikle CHP’li. Aynı zamanda Millet İttif..
Kenan Alpay'dan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Cehalet ve kibir abidesi'
Gündem

Kenan Alpay'dan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Cehalet ve kibir abidesi'

Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı, İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın'a seviyesiz bir uslüple hakaret ve beddualar eden Hadi Özışık'a s..
Türkiye ve Rusya anlaştı! 10 gün içinde yeniden başlayacak
Ekonomi

Türkiye ve Rusya anlaştı! 10 gün içinde yeniden başlayacak

Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yıllık 200 bin ton domates kotası 2 ay önce dolunca, iki ülkenin karşılıklı görüşmelerinin ardından kota 50 ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay