Dolar bugün ne kadar TL?
Geçen aylarda piyasalar S-400'le yatıp S-400'le kalkarken dolar/TL güne 5.75 seviyesinin üstünde başladı.23 Ağustos 2019 Cuma 09:07
ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’da yapacağı konuşmaya odaklanılacak yeni güne Dolar/TL 5,76 seviyesinde yatay başladı.
Dolar/TL saat 08:00’da 5.7653/5.7714’ten işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.
Amerikan yayın kuruluşu CNN, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin, Türkiye’ye yapılan Patriot hava savunma sistemi satışı teklifini resmi olarak geri çektiğini bildirdi.
Euro ise aynı saatlerde 6,3884 lira alış fiyatı, 6,3922 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
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