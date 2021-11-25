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Ekonomi Dolar-altın oyunuyla Kavala'yı kaçırma planı!
Ekonomi

Dolar-altın oyunuyla Kavala'yı kaçırma planı!

Ekonomist Bartu Sorel Batılı ülkelerin Osman Kavala ısrarına dikkat çekti ve Kavala’nın bugüne Hendek, Kobani provokasyonu ve PYD’ye yaptığı para transferindeki rolünün yanı sıra, terör elebaşısı Öcalan’ın bizatihi kendisine teşekkür mesajı göndermesine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 09:30:00 -
Dolar-altın oyunuyla Kavala'yı kaçırma planı!

Batılı ülkelerin Osman Kavala ısrarına dikkat çeken araştırmacı-ekonomist Bartu Sorel, Kavala'nın 'kurtarma stratejisi' dahilinde yurt dışına çıkarılması ve Belçika, Almanya veya Fransa'da kurulacak yeni bir merkezde Türkiye karşıtı faaliyetlerde bulundurulma amacı güdüldüğünü belirtti.

'Halkı sokağa incirecek bir kıvılcımın peşindeler!'

Sorel, Avupa Konseyi’nin Kavala üzerinden yaptığı yaptırım tehdidinin önemli olduğunu kaydetti ve “Onu hem geçmiş kirli işlerinden hem de gelecekte kullanmayı düşündükleri projeler için istiyorlar” ifadesini kullandı. Kavala’nın ağını kullanmak isteyen odaklar bırakılması için de bu sebeple etkin çaba yürütüyor. Kavala’yı kurtarma stratejisi dahilinde yurt dışına çıkarılması ve Belçika, Almanya veya Fransa’da kurulacak yeni bir merkezde Türkiye karşıtı faaliyetlerde bulundurma amacı bulunuyor.

Osman Kavala ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin Cumhuriyet gazetesinde yazdığı yazılar ile dikkat çeken Bartu Sorel "2011 yılında Suriye’de olayların başlangıcına canlı şahitlik ettim. Şu an Türkiye’de de benzer zemin oluşturulmaya çalışılıyor. Yabancı istihbarat servisleri ve faaliyetlerine bu süreçte olağanüstü dikkat etmek zorundayız. Halkı sokağa indirecek bir kıvılcım peşindeler. Bu kapsamda PKK, DHKP-C, FETÖ, DEAŞ gibi illegal unsurlar etkin kılmaya ve şiddet ağı kurmaya çalışıyorlar" dedi.

Geziyi planlayanlar arasındaydı

Türkiye’de son 30 yıllık dönemde yaşanan tüm kitlesel provokasyonların merkezindeki isim olan Osman Kavala, Gezi olayları, 15 Temmuz kalkışması gibi terör olaylarının merkezinde yer alıyor. Halen cezaevinde olan Kavala, PKK bağlantılı partilerin aktivitelerinin merkezinde. Daha önce KCK, Halkların Demokratik Kongresi, Suriye’deki kantonlar ve PYD oluşum süreçlerinin de içerisinde etkin rol oynamıştı.

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