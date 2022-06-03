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Ekonomi Dolar alış satış fiyatı kaç? Dolar bugün anlık ne kadar? 3 Haziran 2022 canlı dolar fiyatı!
Ekonomi

Dolar alış satış fiyatı kaç? Dolar bugün anlık ne kadar? 3 Haziran 2022 canlı dolar fiyatı!

TÜİK verilerine göre, nisanda TÜFE yüzde 2,98 artı. Yıllık enflasyon ise yüzde 73,50 seviyesine yükseldi. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 69, 97 olarak açıklanmıştı. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra dolar kuru fiyatları da yatırımcı tarafından merak ediliyor. Güne yükselişle başlayan dolar kuru açıklanan enflasyon sonrası ne durumda olduğu da araştırılıyor. Peki dolar ne kadar oldu? Dolar düştü mü çıktı mı? Anlık dolar kuru ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-06-03 12:00:00 - 2022-06-03 12:02:34
Dolar alış satış fiyatı kaç? Dolar bugün anlık ne kadar? 3 Haziran 2022 canlı dolar fiyatı!

Türkiye İstistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. Tüketici fiyatları, mayıs ayında aylık yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97'den yüzde 73,50'ye yükseldi. TÜİK’in mayıs ayı enflasyon rakamları sonrası dolar ve euro fiyatları merak ediliyor. Peki dolar ne kadar? Dolar alış satış fiyatı kaç? Dolar bugün anlık ne kadar?

Dolar kuru anlık ne kadar?

Dolar alış fiyatı ne kadar? 16,4988 TL, dolar satış fiyatı ne kadar? 16,5076 TL

Euro ne kadar?

Euro alış fiyatı 17,7489 TL,Euro satış fiyatı 17,7883 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin alış fiyatı 20,7637 TL, Sterlin satış fiyatı 20,8025 TL

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