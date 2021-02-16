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Ekonomi Dolar, 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına geriledi
Ekonomi

Dolar, 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına geriledi

Dolar kuru, dün 5 Ağustos 2020’den bu yana en düşük seviyesini görerek 7 liranın altına indi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 05:44:00 -
Dolar, 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına geriledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ekonomide yeni dönem” açıklamalarıyla başlayan, devamında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Naci Ağbal’ın piyasa dostu açıklamaları ve fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle Türk lirasındaki değer kazancı sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından salgın döneminde geçici süreyle alınan bazı tedbirlerin normalleşme kapsamında uygulamadan kaldırılması, TCMB’nin son dönemde benimsediği ortodoks politikalar, artan kredibilite ve iletişim kanallarının etkili kullanılması ile dolar kurundaki düşüş eğilimi hızlandı.

Merkez'in sıkı duruşu etkiledi

Geçen yılın kasım ayında 8,5832 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, geçen 6 aylık sürede atılan adımlar ve ekonomi yönetiminin açıklamalarıyla düşüş eğilimini sürdürerek, dün 7 TL seviyesinin altına geriledi. Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar/TL, dün öğleden sonra 6,9584’e kadar inerek, 5 Ağustos 2020’den bu yana gördüğü en düşük seviyeye kadar geriledi. Dolar/TL, kasım ayından bu yana yaklaşık yüzde 18 değer kaybetti. Aynı dakikalarda avro/TL ise 8,4530’dan işlem gördü. Analistler, TCMB’nin sıkı para duruşunu devam ettirmesi, fiyat istikrarının sağlanması konusunda atılan adımlar ve hükümet tarafından açıklanması beklenen ekonomik ve hukuk alanındaki reformların Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti. Dolar/TL, geçen yılın haziran ve temmuz aylarında 6,70-6,90 bandında yatay seyretmişti.

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