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Dolar 5.70'in altına indi

Türkiye'de terör örgütleri adına casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılması sonrası yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de düşüş sürüyor. Kur güne 5.67 TL seviyesinden başladı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:25
Dolar 5.70'in altına indi

Dün akşam saatlerinde sert bir düşüş yaşayan ve 5.67 TL'ye inen Dolar/TL yeni güne de aynı seviyeden başladı. Kur bu sabah da 5.6776 TL seviyesinden işlem görüyor.

ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın Cuma günkü mahkemede serbest bırakılmasının ardından devam eden iyimserlikle yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de düşüş sürüyor. Dün dar bantta yatay bir seyir izleyen Dolar akşam saatlerinde 5.67 TL'ye kadar inmişti.

Pazartesi günü 5.75 TL'ye kadar inen dolar Dolar/TL dün son dönemdeki volatilite de dikkate alındığında 5.76 ile  5.8063 arasında oldukça dar bir bantta işlem gördü.

Piyasalar için yeni eşik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek hafta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 09:25
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