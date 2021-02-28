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Gündem Dolandırıcı kadın kendini ifşa eden adamı böyle tehdit etti! “Polise, beni taciz etti diyeceğim'
Gündem

Dolandırıcı kadın kendini ifşa eden adamı böyle tehdit etti! “Polise, beni taciz etti diyeceğim'

İstanbul Ataşehir’de bir motosiklet sürücüsü, hastaneye gidecek paraları olmadığını belirterek vatandaşlardan para toplayan kadınların dolandırıcı olduğunu söyleyip sürücüleri uyardı. O kadınlardan biri motosiklet sürücüsünü "Polisi çağırırsan ben de senin tacizci olduğunu söyleyeceğim" diyerek tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 10:34:00 -

Olay, geçtiğimiz günlerde, Ataşehir’de öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, hastaneye gidecek paraları olmadığını söyleyerek sürücülerden para toplayan 1’i yaşlı olmak üzere 3 kadın bir motosiklet sürücüsü tarafından fark edildi.

Motosiklet sürücüsü, kadınların önünü keserek para istediği araç sürücüsüne, kadınların dolandırıcı olduğunu ve para vermemesini söyleyerek uyarıda bulundu. Yapılan uyarı sonrası araç sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken dolandırıcı olduğu iddia edilen kadınlar ise motosiklet sürücüsünü tehdit etmeye başladı.

Motosiklet sürücüsünün, 'Sizi polise şikayet edeceğim. Buradan uzaklaşın' demesi üzerine kadın şahıslardan biri, ‘Ara polisi ben de senin tacizci olduğunu söyleyeceğim’ diyerek karşılık verdi. Yaşanan o anlar ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

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