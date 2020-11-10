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Aktüel DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastama anne ve babasının Kovid-19'dan öldüğünü söyleyemedik"
Aktüel

DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastama anne ve babasının Kovid-19'dan öldüğünü söyleyemedik"

Erzurum Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Alperen Aksakal: - "Kovid-19'dan ailece hastaneye yatırdığım 24 yaşlarında kadının anne ve babası entübe oldu. Genç kadının iki gün sonra babası, taburcu olmasına 1 gün kala da annesi öldü. Kadın her gün anne ve babasını soruyordu. Taburcu olup servisten çıkarken yakınlarından haberi almıştı, çok kötü durumdaydı. Kovid-19 hastası kadına anne ve babasının aynı hastalıktan öldüğünü söyleyemedik" - "Koronavirüs yüzünden bir insanın anne ve babasını, yakınlarını kaybetmesi çok kötü. Aileler dağıldı, büyüklerimizden çok kayıplar verdik. Biz elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Tek isteğimiz dışarı çıkarken maske takılması ve kurallara uyulması"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:08:10 -
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastama anne ve babasının Kovid-19'dan öldüğünü söyleyemedik"

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Erzurum Şehir Hastanesinde ara yoğun bakım servisinde hastaları iyileştirmek için fedakarca çalışan Dr. Alperen Aksakal, yaşadıklarını anlattı.

Pandemi hastanesine dönüştürülen Erzurum Şehir Hastanesinde göğüs hastalıkları doktoru olan Alperen Aksakal, ara yoğun bakım servisinde Kovid-19 hastalarını hayata bağlamak için mesai arkadaşlarıyla ter döküyor.

Dr. Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın başlangıcından itibaren Kovid-19 ile mücadelede görev aldığını söyledi.

Kovid-19'un kentte görülmeye başladığı dönemde ara yoğun bakıma yatırılan hastalarla temas halinde olduklarını anlatan Aksakal, "Bir anda psikolojik olarak terliyordum, ateşim var, test yaptırayım pozitifsem eve gitmeyeyim diyordum. Yani bu süreçte eve giderken çok zorlandığımız zamanlar oldu ve aylarca ailemizi de göremedik." dedi.

Aksakal, haziran ayında vaka sayılarındaki düşüşten dolayı yoğunluğun azaldığını belirterek, Erzurum için ağustos ayında Kovid-19'un pik yaptığını aktardı.

- "Kovid-19 hastalarının akciğerlerindeki sorun düzelse bile hasar kalma durumu var"

İnsan sağlığı açısından kolay nefes alıp verebilmenin önemini vurgulayan Aksakal, şöyle devam etti:

"Burada insanların düştüğü durumu görüyorsunuz. 40 yaşındaki insan solunum cihazına bağlı kalıyor. Kovid-19 hastalarının akciğerlerindeki sorun düzelse bile hasar kalma durumu var, eskisi gibi nefes alamıyor. Nefes alamadığınızda diğer organlar da etkileniyor. Kovid-19 çok ciddi nefes darlığına sebep oluyor. Hastaları oksijen makinesine bağladığımızda yetersiz gelen durumlar oluyor, bazen hastayı entübe ettiğimiz ve yüksek basınçlı oksijen verdiğimiz durumlar oldu. Maalesef kurtaramadığımız, kaybettiğimiz hastalar da oldu."

Salgın döneminde yakın arkadaşları ve ailesinden Kovid-19'a iki kez bile yakalananlar olduğunu ve bu duruma üzüldüklerini belirten Aksakal, "Zor şartlarda mücadeleye devam ediyoruz. Halkımızdan bu konuda yanımızda olmalarını, en azından maske mesafe ve hijyen kuralına uymalarını, maskesiz de bir yere çıkmamalarını istiyoruz." diye konuştu.

Aksakal, yoğun bakımda dramatik olaylarla karşılaştıklarını ve yoğun bakımda hastalığın çok ağır geçtiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kovid-19'dan ailece hastaneye yatırdığım 24 yaşlarında kadının anne ve babası entübe oldu. Genç kadının iki gün sonra babası, taburcu olmasına 1 gün kala da annesi öldü. Kadın her gün anne ve babasını soruyordu. Taburcu olup servisten çıkarken yakınlarından haberi almıştı, çok kötü durumdaydı. Kovid-19 hastası kadına anne ve babasının aynı hastalıktan öldüğünü söyleyemedik."

- Doktorlar maske, mesafe ve hijyene dikkati çekiyor

Kovid-19 yüzünden insanların acı sonlar yaşamasını istemediklerini vurgulayan Aksakal, bu nedenle vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini istedi.

Dr. Aksakal, vatandaşların Kovid-19 ile mücadelelerine kurallara uyarak destek verebileceklerini anımsatarak, "Koronavirüs yüzünden bir insanın anne ve babasını, yakınlarını kaybetmesi çok kötü. Aileler dağıldı, büyüklerimizden çok kayıplar verdik. Biz elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Tek isteğimiz dışarı çıkarken maske ve kurallara uyulması." dedi.

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