DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastada boğulur hissini görmek bizi çok yıpratıyor"

ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Seyhan Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydan Mavruk Kılıçoğlu ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Mehtap İlten, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan birçok kişiyi iyileştirmelerine rağmen zaman zaman çaresiz kaldıkları ve hastayı kaybettikleri durumlarda yaşadıkları üzüntüyü anlattı.

Aydan Mavruk Kılıçoğlu, AA muhabirine, 27 yıllık doktorluk sürecinin en zor dönemini Kovid-19'la yaşadığını söyledi.

Mart ayından bu yana çok yoğun günler geçirdiklerini belirten Kılıçoğlu, hastaların tedavisinde zaman zaman sıkıntılı, kimi zaman da duygusal anlar yaşadıklarını kaydetti.

Kılıçoğlu, tüm hastalar için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini aktararak, serviste yaşadığı bazı duygusal anlarını şöyle anlattı:

"Geçen hafta içerisinde yoğun bakımda kaybettiğimiz bir hastamız oldu. Servis sürecinde takip ettik, sonra solunum sıkıntısıyla yoğun bakıma almak zorunda kaldık. Genç bir kadın hastaydı ve diğer arkadaşlarımla birlikte gerçekten çok çırpındık ama istediğimiz gibi bir sonuç elde edemedik. Beni en çok etkileyen oydu. Elimizden geleni son ana kadar yapmaya çalışıyoruz ama zaman zaman başarısız olduğumuzu görmek kötü, ufacık bir başarıyı görmek de mutlu edici oluyor."

Kılıçoğlu, hem hastalar hem de kendileri için "sağlam" durmaya gayret ettiklerini değinerek, "Nefes alamamak, şuuru yerindeyken hastada boğulur hissini görmek bizi çok yıpratıyor." dedi.

Herkesten maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyen Kılıçoğlu, Kovid-19 sürecinin en kısa zamanda atlatılması temennisinde bulundu.

- "Hastasını iyileştirememek bir hekim için çok üzücü"

Dr. Fatma Mehtap İlten de yaklaşık 8 aydır sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini, kimi zaman hiç uyumadan hastaları hayata bağlayabilmek için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Solunum yetmezliği olanları yoğun bakımda takip ettiklerini belirten İlten, burada hastaların tek başlarına, yakınlarını görmeden ve bilinçleri açık şekilde günlerce kaldığına dikkati çekti.

İlten, kendileri için çaresiz kalmanın zor bir durum olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bazı hastalarda sonuca gidebiliyoruz, bazılarında sonuca ulaşamıyoruz. Elimizin altında günbegün ne kadar kötüye gittiklerini görüyoruz. Bazılarını kaybedebiliyoruz. Bu konuda çaresiz olmak, hastasını iyileştirememek bir hekim için çok üzücü. Genç yaştaki hastaları kaybettiğimizde daha fazla üzülüyoruz. Herkes hem kendileri hem de diğer insanlar için tedbirlere dikkat etsin."