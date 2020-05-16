  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fitreyi Ramazan Ayı'nda vermek şart mıdır?

Hz. Cabir'in (r.a) evinde vuku bulan mucize

İbadet bize kazandırır?

Abdullah ibn-i Ömer'in himmeti

Peygamber efendimize manen yakın olanlar kimlerdir?
için kalan
Aktüel

Doğum günü pastası kapıdan değil, balkondan geldi

Adıyaman’da, itfaiye ekiplerinin engelli bir genç kıza hazırladıkları doğum günü sürprizi herkesi şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:49:24 -
Doğum günü pastası kapıdan değil, balkondan geldi

Adıyaman’da, itfaiye ekiplerinin engelli bir genç kıza hazırladıkları doğum günü sürprizi herkesi şaşırttı. İtfaiye ekipleri hazırladıkları doğum günü pastasını kapıdan değil balkona uzattıkları itfaiye merdiveniyle getirdi.


Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi 941 Sokak içerisinde ikamet eden ve engelli olduğu öğrenilen Ceren Gürbüzcan’ın 15. Yaş gününe basacağını duyan Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenledi. Ceren’in itfaiyeye merakının olduğunu duyan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sirenler çalarak Ceren’in ailesiyle kaldığı ikamete geldi. İtfaiye ekipleri daha sonra itfaiye merdivenin 4 katlı binanın 3. Katına uzattı. 3. Katta ikamet eden Ceren itfaiye ekiplerinin balkonlarına uzattıkları merdivenle pasta getirdiğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Oldukça mutlu olan Ceren’in doğum günü burada bulunan İtfaiye Müdürü Ali Doğan ve itfaiye erleri tarafından kutlandı. İtfaiye Müdürü Ali Doğan ve itfaiye erleri tarafından Ceren’e, üzerinde Adıyaman İtfaiyesi yazan tişörtler ve itfaiye aracı hediye edildi.


Hem Ceren’in hem de kendilerinin oldukça mutlu olduğunu söyleyen İtfaiye Müdürü Ali Doğan, “Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak kızımızın doğum gününün olduğunu ve Engelliler Haftası münasebetiyle, Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç’ın da müsaadeleriyle böyle bir sürpriz yapalım dedik. Kızımızın itfaiyeye karşı bir sempatisi de olduğunu öğrendik. Merdivenle, itfaiye aracıyla, itfaiyeci arkadaşlarımızla beraber böyle bir organizasyon düzenledik. Bende çok mutluyum kendileri gibi. Kendisine mutluluklar diliyorum” dedi.


Daha sonra konuşan Ceren Gürbüzcan ise, “Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, mutlu oldum. İtfaiyeyi seviyorum. Pastayı balkondan merdivenle getirdiler” şeklinde konuştu.


İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Ceren’in annesi Esengül Gürbüzcan ise, “Kızım çok mutlu oldu. Evet, itfaiyeyi seviyor. İtfaiyeyi, ambulansı, polise meraklı, seviyor. Evet çok mutlu oldu. İtfaiye aracıyla pastayı balkondan uzattılar, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı