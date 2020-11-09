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Aktüel Doğu'da hava sıcaklığı düşünce dereler dondu, camlar kırağıyla kaplandı
Aktüel

Doğu'da hava sıcaklığı düşünce dereler dondu, camlar kırağıyla kaplandı

Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesiyle, küçük dereler buz tuttu, araç ve iş yerlerinin camları ile bitkiler kırağı ile kapandı - Vatandaşlardan Serhat Yıldız: - "Bu gece hava çok soğuktu, sabah uyandığımızda arabanın camları buz tutmuş, ağaçlar beyaz olmuştu. Kış artık yavaş yavaş yüzünü gösteremeye başlıyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:39:55 -
Doğu'da hava sıcaklığı düşünce dereler dondu, camlar kırağıyla kaplandı

ARDAHAN / KARS (AA) - Doğu Anadolu bölgesindeki Kars ve Ardahan'da, sıfırın altına düşen hava sıcaklığı ve kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da gece etkisini gösteren soğuk havanın yanı sıra yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu.

Kardan dolayı Ardahan ile Artvin sınırındaki 2 bin 580 rakımlı Bilbilan yaylası, beyaza büründü.

Yöre sakinlerinden Mehmet Yıldız, kışın yaklaşmasıyla Bilbilan yaylasının karla kaplandığını ifade ederek, bundan sonra yörede soğuk hava ile kar yağışının etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Kentin Göle ilçesinde de gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 7 derece olarak kaydedildi.

- Kars

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Kars'ta da araç ve iş yerlerinin camları kırağı ile kaplandı.

Sabahın erken saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, kırağı ile kaplanan araçların camlarını aparatlarla kazıyarak temizledi.

Soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda oluşan kırağı ise güzel görüntüler oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde de bina çatıları, araçların camları ve bitkiler, kırağı ile kaplandı, debisi düşük küçük dereler buz tuttu.

Vatandaşlardan Serhat Yıldız, havaların son günlerde soğumaya başladığını belirterek, "Bu gece hava çok soğuktu, sabah uyandığımızda arabanın camları buz tutmuş, ağaçlar beyaz olmuştu. Kış artık yavaş yavaş yüzünü gösteremeye başlıyor." dedi.

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