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Aktüel Doğu'da 4 il için çığ uyarısı
Aktüel

Doğu'da 4 il için çığ uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:46:28 -
Doğu'da 4 il için çığ uyarısı

VAN (AA) - Doğu Anadolu'da Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Gün boyu yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayının beklendiği bölgede, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Van Gölü'nde hava, az bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan saatte 30 kilometre kuvvetinde esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıkların Bitlis'te 3, Hakkari'de 4, Van'da 5 ve Muş'ta eksi 2 derece olması bekleniyor.

Eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

- Muş/Bitlis

Muş ve Bitlis'te kar yağışının ardından soğuk hava ve sis etkili oldu.

Sabah saatlerinde Muş Ovası üzerinde ve yüksek kesimdeki dağların eteklerinde etkili olan sis bulutu, güzel görüntüler oluşturdu.

Bitlis-Muş kara yolunda sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bitlis'te olumsuz hava koşullarından kaynaklı kapanan 224 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, yol genişletme çalışmasının sürdüğünü ifade ederek, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

- Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sis etkisini gösterdi. İlçede yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Bu arada soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu.

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