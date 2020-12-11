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Aktüel Doğu ve Güneydoğu'da camilerde yağmur duası yapıldı
Aktüel

Doğu ve Güneydoğu'da camilerde yağmur duası yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:54:15 -
Doğu ve Güneydoğu'da camilerde yağmur duası yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde cuma namazının ardından kuraklığa karşı yağmur duası edildi.

Batman, Bingöl, Elazığ, Şırnak ve Mardin'de bütün camilerde kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası yağmur duası okundu.

Camilerde cuma namazının ardından "Su, Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe okundu.

Hutbede suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarılar yapılırken namaz sonrası yağmur duası okundu. İmamlar yağmur duası okurken cemaat de hep bir ağızdan "amin" dedi.

Şırnak'ta TOKİ Ulu Cami'de "Su hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbeyi okuyan imam hatip Şemsettin Gürgen, suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'den israf ve su ile ilgili ayetleri aktaran Gürgen, temizlik ve suyun hayattaki önemini vurguladı.

Elazığ'da da Saray Camisi'nde sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun kılınan namazın ardından vatandaşlar duaya iştirak etti. Dua sırasında cemaatten bazı kişilerin duygulandığı görüldü.

Mardin'de merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi'nde de cuma namazı sonrası yağmur duası edildi.



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