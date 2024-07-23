Doğu Perinçek'ten Türkiye'yi karıştıran çıkış! Yok artık daha neler

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Doğu Perinçek'in darbe söylemlerini eleştirdi. Selvi, Perinçek'in CHP'nin iktidarına ordu ve polisin razı olmayacağını söylediğini belirtti. Perinçek'in 27 Mayıs darbesini hâlâ devrim olarak savunduğunu ifade eden Selvi, şunları kaydetti:

"Doğu Perinçek’in “CHP’nin iktidarına ordu da polis de razı olmaz” şeklindeki sözlerini işitince şaşırmadım.

Ama yine de yayını izledim.

Doğu Perinçek, daha ileri laflar ediyor. CHP’yi PKK ile irtibatlı bir parti olarak gösteriyor. CHP’nin iktidar olabilmesi için Amerika’nın Türkiye’yi işgal etmesi gerektiğini savunuyor. CHP’nin halkın oylarıyla iktidar olma ihtimaline karşılık olarak “CHP yüzde 90 oy da alsa iktidar olamaz. İnsanlar aldanıp oy da verse ne buna ordu razı olur ne polis razı olur” diyor.

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DEMOKRASİ İÇİN MEYDANLARA

Doğu Perinçek’in darbe aşkını iyi bilirim. 27 Mayıs darbesini hâlâ devrim olarak savunanlardandır. Bu yüzden ekranlarda çok tartıştık. Ama şunu iyi bilmesi gerekir ki, bu millet CHP’yi seçerse kimse ona engel olamaz.

Perinçek’in özlediği devirler artık geride kaldı. Öyle bir ordu yok. Ayrıca eğer bu millet CHP’yi seçsin ama ordu buna engel olmaya kalkışsın 15 Temmuz’da olduğu gibi meydanlara çıkarız. Yok öyle yağma. Söz konusu demokrasi mücadelesi olunca Doğu Perinçek teferruattır."