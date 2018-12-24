Doğu Perinçek'ten skandal 'pezevenk' savunması! 'Dokunulmazlıkları olmalı'

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden oyuncu Metin Akpınarve canlı yayında kullandığı 'pezevenk' kelimesi nedeniyle adı 'pezevenk'e çıkan Müjdat Gezen'eyönelik soruşturma süreciyle ilgili skandal ifadeler kullandı.

Skandal sözler: Dokunulmazlıkları olmalı

Perinçek açıklamasında, “Her milletin büyük aydınları vardır. Her milletin büyük sanatçıları vardır. Türk Milleti’ninde aydınları, sanatçıları var. Bu aydınların, sanatçıların dokunulmazlıkları var. Yalnız milletvekilliği dokunulmazlığı olmaz. Anayasamızda milletvekili dokunulmazlığı düzenlenmiştir. Milletvekillerimizin siyasi faaliyetlerinde özgür olmaları içindir. Bu dokunuzmazlık bizim Anayasa Geleneğimizin bir ürünüdür. Aynı zamanda bizim aydınlarımızında sanatçılarımızında bir dokunulmazlığı olması gerekir. Onlara dokunulduğu zaman bir anlamda Türkiye’nin geleceğine dokunulmuş olur." dedi.

"Onlar rahat ve serbest olmalı"

Skandal ifadelerine sanatçıların serbest harekete edebilmeleri gerektiğini söyleyerek devam eden Perinçek, "Onlar rahat olmalı, onlar serbest olmalı. Onlar sanatlarını serbestçe yapmalı. Çünkü onlar Namık Kemal geleneğinin, Orhan Kemal geleneğinin, Nazım Hikmet geleneğinin, büyük sanat geleneklerimizin bugünkü temsilcileridir. O bakımından sayın Müjdat Gezen ve aynı zamanda sayın Metin Akpınar ilgili bu soruşturmayı bizim sanatçılarımızın ve aydınlarımızın dokunulmazlığına karşı bir müdahale olarak değerlendiriyoruz. Bırakalım özgürce insanlar dilekdiklerini söylesinler. Söylemeleri Türkiye’nin geleceği açısından yararınadır. O bakımdan bu soruşturmayı hukuka uygun bulmuyoruz. Zor dönemden geçiyoruz, zor dönemde insanlar kendi önerilerini, çözümlerini, özlemlerini serbestçe ifade etmeli.” şeklinde konuştu.

"O görüşlerine katılmıyorum"

Doğu Perinçek, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in görüşlerine katılmadığını da sözlerine ekleyerek şunları söyledi. “Biz fikir sahibiyiz. Sayın Metin Akpınar’ın konuşmasında, ‘Rusya’ya dostluk gösteren geçmişte iktidarların nasıl başına işler geldiği’ konusunda bir nevi uyarı var. İhtar var. Bu bugünkü Türkiye’nin konumuna hiç uygun bir görüş değil. Türkiye bugün ABD’nin denetimi altında kaldığı zaman hem borç batağında batar. Hemde bölünme tehditleriyle ‘Mavi Vatan’ının bölünme tehditleriyle karşı karşıya gelir. O bakımdan, sayın Metin Akpınar’ın, ‘Rusya ile dostluk kuranın başına bela gelir’, şeklinde ki görüşlerini hiç bir şekilde paylaşmıyoruz."