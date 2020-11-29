Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boş kaldı

SAKARYA (AA) - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İçişlerinin Bakanlığının genelgesi kapsamında saat 20.00'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Uygulama saatinin gelmesiyle Sakarya’nın en işlek merkezlerinden Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi ve Uzun Çarşı boş kaldı. Polis ekipleri ve mahalle bekçileri kentin çeşitli noktalarında kısıtlama tedbirini denetledi. Uygulamayı ihlal etmeye çalışan vatandaşlar nedeniyle trafikte hareketlilik yaşandı.

- Kocaeli

Kocaeli'de kısıtlamanın başlamasıyla kentin işlek cadde ve meydanları sessizliğe büründü. Kent genelinde önlem alan polis ekipleri denetim yaparken vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

- Bolu

Bolu'da kentin en işlek bölgeleri olan İzzet Baysal Caddesi, Atatürk Orman Parkı, Anıt Park ile Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan D-100 kara yolunun kent merkezi kesiminde sessizlik hakim oldu. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 93 personel kentin 16 noktasında uygulama yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maske takmayanlara idari para cezası uygulandı. Öte yandan, dün yapılan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 7 kişiye idari para ceza kesildiği öğrenildi.

- Karabük

Karabük'te, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu. Kemal Güneş Caddesi ve kent meydanında sessizlik hakim oldu. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi ilçe Safranbolu'da da vatandaşlar sokakları boş bıraktı. Kent genelinde önlem alan polis ekipleri denetim yaptı.

- Düzce

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin en yoğun yerlerinden İstanbul Caddesi ve Anıtpark Meydanı boş kaldı. Vatandaşlar evlerine çekildi, emniyet ekipleri kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Şehir içi ve şehirler arası ulaşımın ana arterlerinde de hareketsizlik gözlendi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın başlamasıyla kent sakinleri evlerine çekilirken, polis ekipleri bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı. Şehirde normalde kalabalığın en fazla olduğu Madenci Anıtı'nın önü de boş kaldı.

- Bartın

Bartın'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden olan Hükümet Caddesi, Bülent Ecevit Bulvarı, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı'nı saat 20.00 itibarıyla boşaldı. Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı. ​​​​​​​