Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

SAKARYA (AA) - Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler, her eve maske dağıtıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

- Bolu

Bolu Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.



Ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler, parklarda da temizlik çalışması yapıyor.



İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de denetimlerine devam ediyor.



Ekipler, kentin 4 ana girişi ile ana caddeler üzerinde oluşturulan kontrol noktalarında uygulama yaparken, 44 mahallede ise yaya ve mobil devriyeler görev yapıyor.



Valilik ve Belediye Başkanlığı ile Vefa Sosyal Destek grupları ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ile diğer görevlilerinin ulaşımda zorluk çekmemesi için belediyenin toplu ulaşım araçları hizmet vermeye devam ediyor.



- Zonguldak

Zonguldak Belediyesi ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor.

Ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de boş kalan cadde, mahalle ve sokaklarda ekipler, yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

- Karabük

Karabük Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.



İl ve ilçe belediyeleri, kısıtlama kapsamında bulunmayan gıda üretimi alanlarında denetimlerini sürdürüyor, kent merkezlerinde dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Ekipler ayrıca sokak hayvanları içinde belirli noktalara su ve yem bırakıyor.

Vefa Sosyal Destek grupları da sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

- Düzce

Düzce'de polis ekipleri cadde ve sokaklarda sürekli ring halinde bulunarak kurallara uymayan ve izin belgesi bulunmayanlara cezai işlem uyguluyor.

Valilik, Türk Kızılay ve belediye ekipleri ise ihtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimlerini karşılıyor.

Belediye ekipleri tarafından kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Belediyenin toplu ulaşım araçları, kısıtlama kapsamında sağlık çalışanları ile diğer görevlilerinin ulaşımda sorun yaşamamaları için hizmet veriyor.

- Kocaeli

Kocaeli'de polis, jandarma ve zabıta ekipleri, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.



Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda gezerek, kurallara uymayan vatandaşları uyarıyor, izin belgesi bulunmayanlara cezai işlem uyguluyor.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tedbirler kapsamında kentte dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

- Bartın

Bartın'da, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde cadde ve sokaklarda polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Bartın Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama ve yem bırakılıyor.

Yine belediye itfaiye ekipleri de boş kalan cadde, sokak ve mahallelerde yıkama çalışması yapıyor.