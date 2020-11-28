Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid- 19 tedbirleri

SAKARYA (AA) - Sakarya, Zonguldak, Bolu, Karabük, Düzce ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edilirken, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması istendi.

Sakarya'da Vali Çetin Oktay Kaldırım koordinesinde gerçekleşen Kovid-19 denetimleri sürüyor.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, ilçelerde park, bahçe ve iş yerleri ile pazar yerlerini denetleyerek vatandaş ve esnaftan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyması talep edildi.

Yol kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarını durduran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti, sürücü ve yolculara Kovid-19 önlemlerini hatırlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kent merkezinde ve ilçelerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.

Pamukova ve Söğütlü ilçelerinde de polis ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetimlerine devam etti.

- Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, kent genelinde denetimlerin devam ettiğini belirtti.

Denetimlerin hız kesmeden süreceğini aktaran Yavuz, "Salgınının yayılma hızına hep beraber 'Dur' diyeceğiz. Bugün sevdiklerimizle mesafemizi koruyamazsak, yarın aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. " ifadesini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı "Anne Şehir" projesi kapsamında yaz boyunca açık havada spor egzersizlerine Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verildi.

Salgınla mücadele kapsamında, vatandaşları bilgilendirmek için proje kapsamında online eğitimler düzenleniyor.

"Anne Şehir" sosyal medya hesapları üzerinden online yayınlanan video içeriğinde ayrıca 9-11 yaş ve ergen çocuklardaki tepkimeler ve nasıl davranılması gerektiği uzman doktor tarafından cevaplandırılıyor.

Psikiyatri uzmanı Selcen Esenyel, "Bu süreçte çocuklarımızı bilgilendirmek, duygularını ifade etmelerini sağlamak, onları anladığınızı göstermek ve yeni rutininizi oluşturmak kaygıyı azaltan önemli unsurlardır." açıklamasında bulundu.

- Zonguldak

Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tüm yurtta olduğu gibi kentte de koronavirüs salgınının hızla yayıldığı vurgulanarak, "Belirlenen tedbirlere hassasiyetle uymakla salgının yayılım hızının önüne geçmek mümkün olacaktır. Sağlık için, hepimiz için maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Eş, dost, akraba, komşu ziyaretlerinden kaçınalım." değerlendirmesinde bulunuldu.

- Karabük

Karabük'te ekipler, salgına karşı maskenin doğru ve sürekli kullanımı, fiziki mesafeye uyulması, karantinadakilerin ve sokağa çıkma kısıtlaması olan kişilerin takibi gibi konularda kontrolü sağlamak amacıyla vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimlerde bulundu.

İl Emniyet ve Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Kovid-19 ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolü yaptı.

Öte yandan Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan Kemal Güneş Caddesi'nde vatandaşların yasağa uyduğu gözlemlendi.

- Bartın

Bartın'da Kovid-19 denetimlerinin aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kolluk kuvvetleri, sosyal izolasyonu temin, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetim yaptı.

İtfaiye ekiplerince cadde, sokak, park, toplu ulaşım araçları ve pazar yerleri dezenfekte edildi, HES kodu denetlendi.

Öte yandan Bartın Valiliğince test sonucu pozitif çıkan ve temaslı kişiler için başlatılan kırmızı ve beyaz bileklik uygulaması kapsamında kolunda kırmızı ve beyaz bileklik bulunan ve dışarıya çıkan kişileri gören vatandaşların "179" numaralı pandemi ihbar ve şikayet hattına bildirilmesi istendi.

- Düzce

Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kent merkezinde yayaların yoğun olarak kullandığı İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Anıtpark, Cedidiye ve Valilik meydanları ile Spor Sokak girişlerine polis ekiplerince bariyer konularak oluşturulan kontrol noktası uygulaması devam ediyor.

Alınan kararlar çerçevesinde söz konusu meydan, cadde ve sokağa girmek isteyenlerin HES kodu sorgulandıktan sonra ateş ölçümü yapılıyor.

Öte yandan, salgına karşı riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetimler sürüyor.

Düzce Belediyesi ekipleri, taksilerde, sosyal yaşam merkezleri ve kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.