  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Doğu Karadeniz'den 8 ayda 22,8 milyon dolarlık kimyevi madde ihraç edildi
Ekonomi

Doğu Karadeniz'den 8 ayda 22,8 milyon dolarlık kimyevi madde ihraç edildi

Bölgeden ocak-ağustos döneminde 74 ülkeye 31 bin 603 ton kimyevi madde ve mamulleri ihraç edilerek 22 milyon 828 bin 960 dolar gelir sağlandı - Gürcistan, Almanya ve KKTC en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-16 11:09:30 -
Doğu Karadeniz'den 8 ayda 22,8 milyon dolarlık kimyevi madde ihraç edildi

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 2020 yılının ocak-ağustos döneminde 22 milyon 828 bin 960 dolarlık kimyevi madde ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bölgeden yılın 8 aylık döneminde 74 ülkeye 31 bin 603 ton kimyevi madde ve mamulleri satıldı.

Söz konusu dönemde Gürcistan, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Ocak-ağustos döneminde Gürcistan'a 9 milyon 245 bin 884, Almanya'ya 2 milyon 834 bin 990, KKTC'ye ise 1 milyon 793 bin 463 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

En az ihracat yapılan ülkeler Bahreyn, Hırvatistan ve Nijer oldu.

Geçen yılın aynı döneminde 70 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken bu dönem aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Avustralya'nın da yer aldığı 74 ülkeye satış yapıldı.

Ocak-ağustos 2019 döneminde bölgeden yapılan 20 bin 694 ton kimyevi madde ve mamulleri ihracatından 17 milyon 518 bin 112 dolar kazanç elde edilmişti.

Bu yılın aynı döneminde gerçekleştirilen ihracat, geçen yıla göre miktar bazında yüzde 52,71, değer bazında ise yüzde 30,32 arttı.

Yine bu sene ihracat yapılan ülkeler arasında en fazla gelir artışının sağlandığı ülke Ürdün oldu. Geçen yılın 8 aylık döneminde 1127 dolar ihracat gerçekleştirilen Ürdün'e bu yıl yapılan ihracat 55 bin 940 dolara ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Burak Özçivit'ten dikkat çeken 'Cüneyt Arkın' yorumu
Medya

Burak Özçivit'ten dikkat çeken 'Cüneyt Arkın' yorumu

Yeni sezona yepyeni kadrosuyla girmeye hazırlanan Kuruluş Osman’ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, diziye yeni katılan tecrübeli isimlerle il..
Doğu Akdeniz’de krizin ortasında tehlikeli adım! Tam 24 adet F-35…
Gündem

Doğu Akdeniz’de krizin ortasında tehlikeli adım! Tam 24 adet F-35…

Türkiye karşısında geri adım atmak zorunda kalan Yunanistan’ın ABD’den 24 adet F-35 istediği ortaya çıktı.
Dünyadan gizleyip savaş uçağı yaptılar! Elon Musk'ın adı geçiyor
Teknoloji

Dünyadan gizleyip savaş uçağı yaptılar! Elon Musk'ın adı geçiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetlerinin, hava üstünlüğü programı çerçevesinde gizli olarak bir savaş uçağı yapıldığı ve başarıl..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı