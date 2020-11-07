Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Yağışlı hava yurdun bazı bölgelerinde etkisini hissettirirken, özellikle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu'nun doğu ilçelerinde bugün görülecek sağanakların "kuvvetli" olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerde yer yer az bulutlu olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İstanbul, Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinde sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde "kuvvetli" olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.