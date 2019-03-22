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Doğu-Batı Dostluk Rallisi Göbeklitepe teması ile yapılacak

Europa-Orient Rallye Oldtimer (Klasik araba) ve Young timer araçlarının katılabildiği, dünyanın son otomobil, macera ve dostluk rallisinin Göbeklitepe 2019 teması ile yapılması için bir protokol imzalandı.

22 Mart 2019 Cuma 19:27
Doğu-Batı Dostluk Rallisi Göbeklitepe teması ile yapılacak

Europa-Orient Rallye Oldtimer (Klasik araba) ve Young timer araçlarının katılabildiği, dünyanın son otomobil, macera ve dostluk rallisinin Göbeklitepe 2019 teması ile yapılması için bir protokol imzalandı.


Almanya’nın Heilbron şehrinden start alacak ve Avrupa, Balkanlar, Türkiye, Gürcistan, İran tekrar Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güzergahı sonunda noktalanacak rallinin, Göbeklitepe teması ile gerçekleştirilmesi amacıyla Doğu-Batı Dostluk Rallisi Derneği ile bir protokol imzalandı.


Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin huzurunda imzalanan protokole, Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile Doğu-Batı Dostluk Rallisi Dernek Başkanı Nadir Serin imza attı.


Şanlıurfa’nın turizm potansiyelini değerlendirmek için 2019 Göbeklitepe Yılının çok iyi etkinliklerle geçirmek istediklerini belirten Vali Erin, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. öncülüğünde düzenlenecek etkinliklerden biri olan Europa-Orient Rallye sayesinde Göbeklitepe’nin Avrupa’dan Kafkaslara uzayan büyük bir coğrafyada tanıtılacağını, ralliye katılacak sürücülerin de birer turizm elçisi olacağını ifade etti.


Bu sene Göbeklitepe teması ile gerçekleştirilecek etkinlikte 120 adet araç Göbeklitepe logosunu kullanacak, bir adet araç ise tamamen Göbeklitepe teması ile giydirilecek. 12 farklı ülkede geniş kitlelere ulaşması planlanan ralli sonunda Göbeklitepe teması ile giydirilen araç Şanlıurfa’ya hatıra olarak bırakılacak. Rallinin Şanlıurfa ayağı Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilecek.


Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Doğu-Batı Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği arasında imzalanan protokol ile başlatılan işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı ve Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. tarafından desteklenecek.


Ralli Güzergahı ise Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, İran ve KKTC olarak belirlendi.


Türkiye güzergahına Edirne’den giriş yapacak araçlar, İstanbul, Çorum, Ankara, Samsun, Erzincan, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin ve Antalya ilerinden geçecek.


Europa- Orient Doğu Batı Dostluk Rallisi , birbirine komşu iki büyük medeniyetin yerleştiği coğrafya da, dostlukları çoğaltmak, insanların birbirlerine dokunmasını ve en önemlisi birbirlerini anlamalarını sağlamak için planlanıyor.


Europa-Orienty Rallye, 2018 yılında 2018 Troya Yılı teması ile gerçekleştirilmişti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 19:27
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