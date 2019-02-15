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Doğu Anadolu’da kar yağışı: 300 köy ve mahalle yolu kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi yeniden kar yağışının etkisi altına girdi.

15 Şubat 2019 Cuma 11:39
Doğu Anadolu’da kar yağışı: 300 köy ve mahalle yolu kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi yeniden kar yağışının etkisi altına girdi. Bölgede 300 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.


Doğu Anadolu Bölgesi’nde aralıklarla süren kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kent merkezlerine uzak mahalle ve köylerde yaşamı olumsuz etkiledi. Erzurum’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası 200 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 25 santimetre olan karı temizlemek ve kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Ağrı’da da bir süredir etkili olan soğuk hava, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren yağış nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede karla kaplandı. Erken saatlerde iş yerlerine gitmeye çalışanlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Ağrı Belediyesi karla mücadele ekipleri, yağış sonrası kentteki ana caddeler, sokak ve kaldırımlarda temizleme çalışması başlattı.


İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle 16 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.


Kar ve tipi nedeniyle Kars’ta da 84 köy yolu ulaşıma kapandı. Kars Belediyesi ekipleri kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de çevre yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:39
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